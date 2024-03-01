مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم يلا شوت بدون تقطيع

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والاتحاد اليوم يلا شوت دون تقطيع عبر موقع “الفجر”،Al-Hilal vs. Al Ittihad،تبث مباراة الهلال والاتحاد اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي في الجولة الـ22 مباشرة.

مشاهدة لقاء الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الرائد لمواجهة مهمة أمام الفريق العميد في مساء يوم الجمعة الواقع في الأول من مارس الجاري ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي على أرضية ملعب المملكة أرينا، معقل فريق الهلال.

تبدأ صافرة بداية مباراة الزعيم مع الاتحاد اليوم الجمعة ١ مارس ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يحتل الفريق الرائد المركز الأول في الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 59 نقطة من 21 مباراة، بينما يحتل الفريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 21 مباراة.

مشاهدة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يطمح القائد في الفوز في المباراة الحالية والإبقاء على صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ومواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري بعد الانتصار في الجولة السابقة على نادي الاتفاق بنتيجة 2-0.

يعلن نادي الهلال تشكيلته لمباراة اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: البريك – كولييبالي – البليهي – لودي.

في الوسط: نيفيز – سافيتش – الدوسري.

الهجوم: مالكوم – الكسندر ميتروفيتش – ديلجادو.

البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد اليوم يلا شوت دون تقطيع

سيتم بث أحداث مباراة الزعيم ضد فريق الاتحاد اليوم الجمعة 1 مارس ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي على قنوات "SSC Sport" الرياضية، التي تعتبر المحطة الوحيدة التي تنقل مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمكن نادي الشارقة من تحقيق الانتصار في الجولة السابقة على فريق الوحدة بنتيجة ٢-١، مما ساعد النادي على الاستمرار في التقدم نحو المنافسة على اللقب في الدوري السعودي.