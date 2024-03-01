الرئيس الجزائري يستقبل الزعماء العرب المشاركين بمنتدي الدول المصدرة للغاز

عربي ودولي
بوابة الفجر

استقبل عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، اليوم الجمعة عددا من الزعماء العرب المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. 
وكان تبون في استقبال كلا من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
وعقدت الدول المصدّرة للغاز اجتماعا وزاريا اليوم الجمعة في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية القمة التي تعقد السبت.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة إلى سبعة أعضاء مراقبين.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا.

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