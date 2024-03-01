رغم تصريحات ماكرون.. الخارجية الفرنسية: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الفرنسيين لن يموتوا من أجلها.
وأوضح سيجورنيه، أن الدعم الفرنسي لأوكرانيا سيبقى ضمن إطار محدد يعرقل نصر روسيا، مضيفا: "الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قوات للقتال هناك. لقد تم تحديد إطار دعمنا لها وهو عرقلة انتصار روسيا دون مواجهتها، ولا شيء مستبعد ضمن هذا الإطار كما قال رئيس الجمهورية".
ومؤخرا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع أطلسي على ذلك حتى الآن.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل "التحالف التاسع لتوجيه ضربات في العمق" وقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، مشددًا على أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع انتصار روسيا في هذه الحرب.

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