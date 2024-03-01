المملكة: عبور 400 شاحنة إغاثية سعودية إلى قطاع غزة حتي الآن

كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن عبور أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية حتي اليوم الجمعة، عبر منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وقالت "واس"، إن عملية إرسال المساعدات تأتي ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومطلع الأسبوع الماضي، افادت "واس"، بأن 22 شاحنة إغاثية عبروا منفذ رفح ليصبح بذلك إجمالي الشاحنات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي عبرت المنفذ أكثر من 400 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية متنوعة.

ولفتت إلى أن "ذلك يأتي في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ147، حيث يتواصل القصف في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.