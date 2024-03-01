لتحقيق النصر.. غانتس: يجب على الجميع المشاركة بالجيش الإسرائيلي

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

صرح بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بأن الخدمة في الجيش الإسرائيلي أصبحت ضرورة للأمن القومي، وينبغي على الجميع دون استثناء ان يشاركوا.
وأضاف جانتس خلال مشاركته في مسيرة نحو القدس تنظمها عائلات الرهائن في غزة قائلا: إن دولة إسرائيل متحدة بالكامل وقوية وثابتة في السعي لتحقيق النصر العسكري وعودة مختطفينا وتأمين مستقبلنا.
وتابع: "نحن في وقت بات فيه المجتمع الإسرائيلي متقبلا لفكرة الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لا سيما أنها أصبحت حاجة وطنية وأمنية ملحة."
وأكد أن الخدمة في الجيش الإسرائيلي، تمثل حاجة وجودية لتأمين مستقبلنا ولا يمكن المساومة عليها.
ويدعو الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي آيزنكوت لتنفيذ خطة تهدف لتوسيع نطاق التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود الحريديم (اليهود المتشددين)، انطلاقا من مبدأ أن جميع شرائح المجتمع مطالبة اليوم بأن تخدم في الجيش.
ويربط جانتس وآيزنكوت دعمهما لجهود الحكومة التي تسعى لتمديد فترة الخدمة العسكرية وقبول خطتهما الهادفة لتوسيع شرائح التجنيد، بزيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجيًا على مدار فترة العقد المقبل.

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