أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تفتتح دورتها السنوية

افتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية بالصين)، دورته الثانية صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وقادة صينيون آخرون الجلسة الافتتاحية، فيما قدم لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة، تقرير عمل الحكومة خلال الجلسة.

وقام المشرعون بمراجعة تقرير من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023، وحول مسودة الخطة لعام 2024 فضلا عن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2024.

كما قاموا بمراجعة تقرير من مجلس الدولة حول تنفيذ الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2023 وحول مسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2024 فضلا عن مسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2024.

وشرح لي هونج تشونج، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مسودة تنقيح القانون الأساسي لمجلس الدولة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.