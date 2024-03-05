بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت

جولة آسيوية بين Al Ittihad vs Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، قمة الكرة الآسيوية هي دائمًا حدث لا يُمل منه، سواء كانت للمرة الأولى أو الثالثة في الموسم، وفي هذه المرة يتجدد الصراع الكروي السعودي على أرض الملعب، حيث يحتضن فريق الهلال السعودي، نادي الاتحاد السعودي في مواجهة مثيرة تُقام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024.

تعتبر هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين هذا الموسم، حيث سبق وأن التقيا مرتين في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة 4-1 و3-1 على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المواجهة ليست الأولى بين الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، حيث سبق وأن تقابلا في 4 مباريات سابقة، واحدة في النسخة القديمة للبطولة، بالإضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية.

في هذه المواجهات السابقة، استطاع "العميد" الاتحادي أن يحقق الفوز مرتين، بينما نجح الهلال في تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، وانتهت المباراة الرابعة بتعادل سلبي.

تتصف مواجهات الهلال والاتحاد دائمًا بالحماس والندية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق الانتصار في هذه المواجهات الحاسمة. ومن المتوقع أن تكون المباراة القادمة بينهما مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق للمضي قدمًا نحو الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية الكبيرة.

يعتبر الهلال والاتحاد أحد أبرز الأندية الكروية في السعودية وآسيا بشكل عام، ويتابعهما الملايين من عشاق كرة القدم في العالم العربي والآسيوي، مما يجعل هذه المباراة أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير ومحبي الساحرة المستديرة.

متى موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024؟

يقدم بوابة الفجر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت، من المنتظر أن تشهد جماهير كرة القدم الآسيوية مواجهة نارية بين فريقي الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024. وستقام هذه المباراة المثيرة على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة لحظة الانطلاق التي ستكون مساء الثلاثاء الموافق 5 مارس/آذار 2024.

سيشهد هذا اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومحمومًا، حيث يسعى كل فريق للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق أمامه نحو التأهل للدور القادم من البطولة القارية الكبرى. وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي كلا الفريقين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم أداء يرضي جماهيرهم ويحقق الأهداف المرجوة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا متاحة للمشاهدين في عدة دول عربية عبر مجموعة من القنوات الرياضية المعروفة. داخل المملكة العربية السعودية، يمكن للمشجعين متابعة اللقاء عبر قناة SSC 1 HD. أما في الإمارات، فيمكن متابعة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية 1. وبالنسبة للمشاهدين في أي بقعة من العالم العربي، فإنه يمكنهم متابعة الحدث الكروي عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD. هذه القنوات الرياضية ستقدم تغطية حية وشاملة للمباراة، مما يتيح للجماهير الرياضية فرصة متابعة أحداث اللقاء بكل تفاصيله وتشويقاته.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

SSC 1 HD.

Abu Dhabi Sports Asia 1.

beIN Sports AFC 1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports AFC HD سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 SSC1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد تويتر من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما من المقرر أن تكون المباراة مذاعة من خلال تطبيق "Starzplay" بجانب وجود فرصة لمتابعتها عبر خدمة "بي إن كونكت".

من معلق مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024؟

تتيح كل من قناة SSC 1 HD وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1 وقناة beIN Sports AFC 1 HD للمشاهدين تجربة متعددة الأبعاد لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، حيث يمكنهم الاستمتاع بتغطية حية مع تعليقات مميزة من مجموعة من المعلقين البارعين.

فيما يتعلق بقناة SSC 1 HD، يتولى التعليق الصوتي الأول للمباراة علي سعيد الكعبي، الذي يتمتع بخبرة واسعة وحنجرة رائعة تضيف جوًا خاصًا للمباراة. أما التعليق الصوتي الثاني، فيأتي من مدحت شلبي، المعلق المصري المعروف بأسلوبه الراقي والمميز في التعليق على المباريات الكروية.

بالنسبة لقناة Abu Dhabi Sports Asia 1، سيكون المعلق الوحيد للمباراة هو بلال علام، الذي يتميز بتواجده الملحوظ وصوته القوي الذي يلفت الانتباه ويثير الحماس لدى المشاهدين.

أما في قناة beIN Sports AFC 1 HD، فسيتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة. ويعتبر الشوالي من أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي، حيث يتمتع بسرعة البديهة والتحليل العميق، مما يضفي طابعًا خاصًا على تجربة المشاهدة.

الهلال ضد الاتحاد.. كلاسيكو سعودي في الأبطال

بعد مسار حافل بالإثارة والتنافس، تأهل نادي اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على نافباخور، بطل أوزبكستان، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 16. وكانت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث انتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 2-1، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، مما جعل النادي يتأهل بمجموع 2-1.

من جهة أخرى، تأهل نادي الهلال إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بمجموع 6-2، إذ فاز بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه الهلال لتكرار تفوقه على اتحاد جدة، بعد فوزه في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث حسم اللقاء بنتيجة 3-1، وذلك في إطار الجولة الـ 22 من منافسات الدوري السعودي.

وبالنسبة لجدول ترتيب الدوري السعودي، يتصدر الهلال برصيد 62 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن النصر، صاحب الوصافة والمركز الثاني. أما الاتحاد، فيتواجد في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين خلف التعاون، صاحب المركز الرابع.

وتظهر الإحصائيات أن كل من الهلال واتحاد جدة فازا بلقبين منذ إطلاق دوري أبطال آسيا بشكله الحالي في موسم 2002-2003. وفيما يتعلق بالهلال، فقد تمكن من التتويج بلقب البطولة أربع مرات، مما يجعله حاملًا لرقم قياسي في عدد الألقاب.

وعندما التقى الفريقان آخر مرة في دوري أبطال آسيا في ربع نهائي عام 2019، كان الهلال هو الذي فاز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في طريقه للتتويج بلقب البطولة.

هذه المباراة بين الهلال واتحاد جدة تعد فرصة جديدة للفريقين لتحقيق النجاح والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، ومواصلة مسيرتهما نحو البطولة القارية المرموقة.