قرار وزاري.. "هندي" قائما بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أخبار مصر
بوابة الفجر

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب بيان يأتي تكليف هندي، بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز؛ وذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

رافت هندي الاتصالات أخبار مصر وزارة الاتصالات
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