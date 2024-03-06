عاجل.. بعد قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار الآن بالسوق الموازية

الاقتصاد
أرشيفية
أرشيفية

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

ووصل سعر الدولار الآن بالسوق الموازية لـ 48.7 جنيها، ووصل سعرلا البيع 48.48 جنيها.

استقر سعر الدولار بالبنك المركزي عند 30.95 جنيه للبيع و30.83 جنية للشراء،  وسط توقعات بأن يشهد تحركات خلال الساعات القادة مع سعي البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

واستقر سعر الدولار بأكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر عند 30.85 جنيه لللبيع و30.75 جنيه للشراء.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أنه استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 وأكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. 

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