عاجل| سعر الدولار اليوم الأربعاء 6/3/2024 بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم.. بعد قرار البنك المركزي الجديد برقع الففائدة 6%، ننشر لكم ضمن السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاءالموافق 6/3/2024، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من عدم الاستقرار في بداية تعاملات اليوم، عقب القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم 6 -3- 2024 في البنوك التجارية

ووفقا لأخر تحديثات للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، تبين أنه تم تسجيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كالتالي:

الشراء: 30.75 جنيه مصري. البيع: 30.85 جنيه مصري.

وسجل سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 30.75 للشراء، 30.85 للبيع. المصرف المتحد: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع. بنك قناة السويس: 30.85 للشراء، 30.95 للبيع. بنك مصر: 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.

تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:

الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. السيطرة على التوقعات التضخمية، الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.