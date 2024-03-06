رئيس بنك مصر يعلق على تحرير سعر الصرف: السوق ستحدد التأثير

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي يشهد بوادر تحسن في الحصيلة النقدية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وربطه بآليات السوق.

وأضاف أن بعض البنوك بدأت في بيع الدولار فور إعلان البنك المركزي قراراته بشأن الدولار وسعر الفائدة.

وعن استفسار حول طبيعة القرار البنك المركزي، أشار رئيس بنك مصر إلى أن السوق ستحدد مدى تأثيره، لكنه أعرب عن توقع بتلاشي السوق السوداء تمامًا نتيجة للقرارات التي ستشجع على تحويل أموال المصريين في الخارج عبر التحويلات.

وأكد أن الذين اشتروا الدولارات للمتاجرة في الأيام السابقة سيندمون على خطوتهم، مشيرًا إلى أن البنوك ستلبي طلبات العملاء على العملة الأمريكية، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للتوجه إلى السوق السوداء.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات القومية، أكد الأتربي أن بنك مصر سيقوم بتمويل أي مشروع يُظهر جدوى للبنك ويحقق عوائد، سواء كان قوميًا أو غير قوميًا، مشددًا على أهمية النظر في الجدوى المالية للمشروع.