قائمة مسلسلات قناة CBC لرمضان 2024: تنوع فني بين الديني والتاريخي والكوميدي

تكشف قناة CBC عن باقة متنوعة من المسلسلات المترقبة لشهر رمضان 2024، حيث تمتاز هذه الأعمال بتنوعها بين الأبعاد الدينية والتاريخية والكوميدية.

تشمل القائمة مسلسلات بعدد حلقات 15 وأخرى بعدد حلقات 30.

1. مسلسل "صيد العقارب"

- بطولة: غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغنى، رياض الخولى، سيمون، وآخرين.

- تأليف: باهر دويدار.

- إخراج: أحمد حسن.

**2. مسلسل "سر إلهي"**

- بطولة: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، وآخرين.

- تأليف: أمين جمال.

- إخراج: رؤوف عبدالعزيز.

**3. مسلسل "محارب"**

- بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، وآخرين.

- تأليف: محمد سيد بشير.

- إخراج: شيرين عادل.

**4. مسلسل "مليحة"**

- بطولة: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، وآخرين.

- تأليف: رشا عزت الجزار.

- إخراج: عمرو عرفة.

**5. مسلسل "صدفة"**

- بطولة: ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، وآخرين.

- إخراج: سامح عبدالعزيز.

- تأليف: أيمن سلامة.

**6. مسلسل "مسار إجباري"**

- بطولة: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، وآخرين.

- إخراج: نادين خان.

**7. مسلسل "وبقينا اتنين"**

- بطولة: شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، وآخرين.

- تأليف: أماني التونسي.

- إخراج: طارق رفعت.

تردد قناة CBC

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11785

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD