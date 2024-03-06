كان استثنائيًا.. هل تتأثر أسعار العملة الخضراء والمعدن الأصفر داخل مصر بقرار البنك المركزي؟

لفد كان قرارا استثنائيًا، حين اجتمعت وأجمعت عليه لجنة السياسة النقدية برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، قال البيان الصادر عن البنك المركزي إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

سعر الدولار في البنوك الأن

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 50.30جنيهًا للشراء، ونحو 50.40 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 50.50جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيهًا للبيع.

فيما سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيهًا للشراء وسجل سعر 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيهًا للشراء ونحو30.93 جنيهًا للبيع.

نهاية ظاهرة السوق السوداء

تتوقع الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، نهاية ظاهرة السوق السوداء بشكل كامل للدولار في المرحلة المقبلة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

في تصريحاتها، شددت الدماطي على وجود عدة أسباب تسهم في القضاء على السوق السوداء في الفترة المقبلة، ومن بين هذه الأسباب وفرة العملة، وتدفق 24 مليار دولار إلى خزينة البنك المركزي عبر صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ترى الدماطي أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم في تحسين الاستقرار النقدي وتنظيم سوق العملة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.

وتعتبر هذه الخطوة إعلانًا هامًا نحو تحسين الظروف الاقتصادية وتحكم فعّال في تداول العملة الأجنبية، مع تعكس التطورات الإيجابية في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

تحرك جديد في سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس بالأسواق المحلية، حيث صعدالجرام نحو 70 جنيهًا وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب، وجاء هذا بالرغم من تراجع سعر الذهب عالميا بقيمة دولارين في سعر الأوقية.

كم يبلغ عيار 21 الأن؟

كما سجل سعر الذهب عيار 21 حسب الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية نحو 3000 جنيها، وجاء ذلك، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2930 جنيها، فيما تتراوح قيمة المصنعية عادةً بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام

سعر الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3428 جنيها. سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3000 جنيه. سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها. وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيهًا. بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه. بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب 2126 دولار.

تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:

الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.