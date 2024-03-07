الرئيس الصيني يشدد على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية، وذلك خلال الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في أثناء مشاركته في مناقشة مع زملائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

ودعا شي إلى التركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، حاثا على بذل الجهود لتعزيز الابتكار ودعم الصناعات الصاعدة واعتماد خطط تطلعية لتطوير الصناعات الموجهة نحو المستقبل وتحسين النظام الصناعي الحديث.

وقال شي إن تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة لا يعني إهمال الصناعات التقليدية أو التخلي عنها، مشيرا إلى أنه من الضروري منع الاندفاع المتهور نحو المشروعات وتشكيل فقاعات صناعية، وتجنب اعتماد نمط واحد فقط للتنمية.

وذكر أنه يتعين على المحليات أن تأخذ في الاعتبار ثرواتها من الموارد وكذا الأساس الصناعي وظروف البحث العلمي في تعزيز تنمية الصناعات والأنماط ومحركات النمو الجديدة بطريقة انتقائية، وأن تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتحويل القطاعات التقليدية وتحديثها لتصبح صناعات متطورة وذكية وخضراء.

وأعرب شي عن موافقته على تقرير عمل الحكومة وأشاد بالتقدم الجديد الذي حققته جيانغسو في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشجّع المقاطعة على تعزيز الثقة وبذل كل جهد ممكن لتقديم إسهامات أكبر في التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح أنه من أجل تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، يتعين على جيانغسو التركيز على تطوير نظام صناعي حديث يكون التصنيع المتقدم بمثابة عموده الفقري، وتسريع بذل الجهود لتشكيل مجموعات من الصناعات الاستراتيجية الصاعدة بقدرات تنافسية دولية.

كما حث على تحويل المقاطعة إلى جبهة مهمة لتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

ودعا شي إلى تخطيط التحركات الرئيسية لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل لضخ زخم قوي في تعزيز التنمية عالية الجودة والتحديث صيني النمط.

وأضاف أنه من الضروري تسريع تحسين المؤسسات الأساسية في مجالات مثل حماية حقوق الملكية، والوصول إلى السوق، والمنافسة النزيهة، ونظام الرصيد الاجتماعي، من أجل بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى.

وأشار شي إلى أنه يتعين العمل على دعم نمو القطاع الخاص والشركات الخاصة وتحفيز الزخم الجوهري والقوة الابتكارية لمختلف الكيانات التجارية.

كما شدد على تعميق الإصلاحات في أنظمة العلوم والتكنولوجيا والتعليم وإدارة المواهب لإزالة الاختناقات والعقبات التي تحول دون تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وأضاف أنه من المهم أيضا تعزيز بيئة أعمال تجارية من الطراز العالمي موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع، وخلق نقاط قوة جديدة لاقتصاد منفتح عالي المستوى.

ودعا شي جيانغسو إلى الاندماج الكامل والإسهام في تنمية الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي والتنمية المتكاملة لدلتا نهر اليانغتسي، وتعزيز التضافر مع استراتيجيات التنمية الإقليمية الأخرى وكذا الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية.

وحث شي جيانغسو على بناء سلاسل ابتكار وسلاسل صناعية وسلاسل إمداد واسعة النطاق، وأصدر تعليماته إلى المقاطعة للاستفادة من مكانتها كمقاطعة متقدمة اقتصاديا لدفع التنمية على المستويين المحلي والوطني والتأثير عليها.

كما دعا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز وتقوية زخم التعافي الاقتصادي لتعزيز الثقة في التنمية داخل المجتمع ككل.

وحث شي على اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح الشكليات والممارسات البيروقراطية عديمة الفائدة. كما يتعين اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأعباء عن العاملين على الأرض وتحفيز الإبداع داخل الحزب والمجتمع بأكمله.

كما شدد على بذل جهود دؤوبة لتعزيز رفاهية الشعب في خضم التنمية وضمان السلامة في أماكن العمل.

وشارك في المناقشات تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب.