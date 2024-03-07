تعرف على قائمة أفضل السيارات المستعملة في مصر 2024، يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل السيارات المستعملة، حيث يختلف سوق السيارات المستعملة كثيرًا عن سوق السيارات الجديدة، وليس هذا الأمر محصورًا في مصر بل يمتد إلى السوق العالمي.

في سوق السيارات المستعملة، يتطلب شراء سيارة جيدة مستعملة خبرة كبيرة وغالبًا ما لا تتضمن هذه الخبرة تكاليف صيانة أو وقود عالية. بالمقابل، فإن شراء سيارة مستعملة يمكن أن يكون أقل تكلفة من شراء سيارة جديدة.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية لكم أفضل السيارات المستعملة التي يمكن العثور عليها في السوق.

دايونوبيرا من موديل 1998 إلى 2006

نعلم جميعًا أن سيارات دايو من أكثر السيارات رواجا في السوق المصري، ومن أهم سيارات دايو هي نوبيرا، وخاصة الطراز المطور الذي تم طرحه لأول مرة في عام 1998.

وتتوفر نسخ من هذه السيارة بسهولة في مجموعة متنوعة من التكوينات، ولكن يجب عليك التأكد من أنها تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي “السلكي” التقليدي.

هيونداي النترا من موديل 2000 إلى 2006

من أشهر السيارات في هذه الفئة هي سيارة إلنترا، والمعروفة أيضًا باسم “وجه الأسد” في السوق، حيث تختلف أسعار هذه السيارة حسب حالتها وما إذا كانت مستوردة من الخارج لأنها تأتي بتجهيزات إضافية.

كما أنك سوف تجد نسخة مستوردة من الخارج موديل 2001 لون ذهبي ماشية 140 ألف كيلومتر وسعر 155 ألف جنيه في الكثير من الأماكن.

نيسان صني N16 من موديل 2003 إلى 2008

فيما يتعلق بالسيارات اليابانية يمكنك العثور على نسخة طبق الأصل من جيل N16 الشهير في نفس النطاق السعري وذلك بدءًا من موديلات 2003 إلى 2009.

تتوافر حاليًا موديل لون أحمر غامق من موديل 2008 وسعرها 147 ألف جنيه.

سكودا اوكتافيا A4 من موديل 1997 وحتى 2004