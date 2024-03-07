تعرف على قائمة أفضل السيارات المستعملة في مصر 2024
تعرف على قائمة أفضل السيارات المستعملة في مصر 2024، يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل السيارات المستعملة، حيث يختلف سوق السيارات المستعملة كثيرًا عن سوق السيارات الجديدة، وليس هذا الأمر محصورًا في مصر بل يمتد إلى السوق العالمي.
في سوق السيارات المستعملة، يتطلب شراء سيارة جيدة مستعملة خبرة كبيرة وغالبًا ما لا تتضمن هذه الخبرة تكاليف صيانة أو وقود عالية. بالمقابل، فإن شراء سيارة مستعملة يمكن أن يكون أقل تكلفة من شراء سيارة جديدة.
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية لكم أفضل السيارات المستعملة التي يمكن العثور عليها في السوق.
دايونوبيرا من موديل 1998 إلى 2006
- نعلم جميعًا أن سيارات دايو من أكثر السيارات رواجا في السوق المصري، ومن أهم سيارات دايو هي نوبيرا، وخاصة الطراز المطور الذي تم طرحه لأول مرة في عام 1998.
- وتتوفر نسخ من هذه السيارة بسهولة في مجموعة متنوعة من التكوينات، ولكن يجب عليك التأكد من أنها تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي “السلكي” التقليدي.
هيونداي النترا من موديل 2000 إلى 2006
- من أشهر السيارات في هذه الفئة هي سيارة إلنترا، والمعروفة أيضًا باسم “وجه الأسد” في السوق، حيث تختلف أسعار هذه السيارة حسب حالتها وما إذا كانت مستوردة من الخارج لأنها تأتي بتجهيزات إضافية.
- كما أنك سوف تجد نسخة مستوردة من الخارج موديل 2001 لون ذهبي ماشية 140 ألف كيلومتر وسعر 155 ألف جنيه في الكثير من الأماكن.
نيسان صني N16 من موديل 2003 إلى 2008
- فيما يتعلق بالسيارات اليابانية يمكنك العثور على نسخة طبق الأصل من جيل N16 الشهير في نفس النطاق السعري وذلك بدءًا من موديلات 2003 إلى 2009.
- تتوافر حاليًا موديل لون أحمر غامق من موديل 2008 وسعرها 147 ألف جنيه.
سكودا اوكتافيا A4 من موديل 1997 وحتى 2004
- كانت متوفرة لأول مرة في الأسواق العالمية بين عامي 1997 و2004 وظل متاحا في مصر حتى عام 2009.
- تتراوح أسعارها بين 75.000 و150.000 ألف جنيه، كما هناك العديد من الإصدارات الأوتوماتيكية المختلفة المتوفرة في فئات وظروف مختلفة وما إلى ذلك، ولكن من المهم أن تتذكر أنه من الضروري فحص السيارة في منشأة متخصصة لضمان حالة ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- كما أن إهمال الصيانة يعرض ناقل الحركة للعديد من المشاكل ويستوجب الاستبدال ويرفع تكلفة السيارة إلى نحو 7000 ألف جنيه.