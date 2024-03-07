تعرف على موعد إيداع حساب المواطن لشهر مارس 2024.. وزارة الموارد تعلن عن التفاصيل

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تعرف على موعد إيداع حساب المواطن لشهر مارس 2024.. وزارة الم

تعرف على موعد إيداع حساب المواطن لشهر مارس 2024.. وزارة الموارد تعلن عن التفاصيل، أوضح برنامج حساب المواطن سبب تأخير إيداع الدعم لشهر فبراير، حيث تفصلنا أيام قليلة عن توفير الدفعة الـ 75 من حساب المواطن لهذا الشهر في حسابات المستفيدين. وسنقدم لكم من خلال هذا المقال معلومات حول موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير.

موعد إيداع حساب المواطن

أكد برنامج “حساب المواطن” هذا اليوم إنه قد  يبقى 4 أيام على إيداع الـ 76 الدفعة من برنامج حساب المواطن، وهي تعد الدفعة الخاصة بشهر مارس 2024، حيث أودع البرنامج 3.4 مليارات ريال سعودي مخصص لدعم شهر فبراير السابق للأشخاص للمستفيدين المكتمل طلباتهم، حيث وصل عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق من خلال الدفعة 75 إلى 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وقد وأوضح وقتها مدير عام المتواصل عبدالله الهاجري، برنامج حساب المواطن أن إجمالي ما تم دفعه البرنامـج للأشخاص المستفيدين منذ بدايته، نحو 192 مليار ريال، منهم 2.5 مليار ريال سعودي تعويضات عن الدفعات السابقة، مبينًا أن منهم  75% من الأشخاص المستفيدين قد حصلوا على الدعم في تلك الدفعة، ووصل متوسط دعم العائلة الواحدة 1480 ريالًا سعوديا.

موعد نزول حساب المواطن

يبحث العديد من الافراد في معرفه الاستعلام عن موعد نزول حساب مواطن حيث تحرص الوزارة على الصرف المواعيد المحدده لذلك يمكنك الآن الاستعلام عن موعد نزول حساب المواطن المستفيد الدفعة 75 مباشرة منذ نزولها يوم الأحد المقبل في الساعات الأولى عن طريق الخطوات الآتية:

  • يمكنك أولا الدخول إلى منصة حساب المواطن.
  • ومن ثم قم بتسجيل الدخول.
  • ثم قم بالضغط على الدفعات المالية.
  • التحقق من حالة الدفعة  إذا كانت “مدفوعة”

حالة الدفعة حساب المواطن

أكد حساب المواطن معنى بيان حالة الدفعة حيث لا يوجد توضيحًا أنه يؤكد بأن الشخص المستفيد تعدى الحد المانع الخاص بالدعم علمًا حيث أن الدعم مبني على مجموع العائلة ومجموع الدخل لكافة أفرادها.

أكد أن حالة الدفعة “تحت الإجراء الصرف” الخاصة برنامج حساب المواطن توضح أن عملية الإيداع متوفرة تحت الإجراء، حيث يدوم إيداع الدعم على مدار اليوم غدا الأربعاء.

وعند بيان حالة الدفعة مدفوعة، توضح أنه تم توفير المبلغ للشخص المستفيد على حساب الآيبان المتاح في المنصة.

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Elfagr.org

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