عاجل.. صدمة كبرى في الأهلي بعد غياب نجم الفريق عن مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

الأهلي
الأهلي

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب الإصابة.

صدمة كبرى في الأهلي بعد غياب نجم الفريق

ويعاني كوكا من الإصابة بكدمة قوية في الضلوع تعرض لها خلال إحدى تدريبات الأهلي السابقة.

وتغيب كوكا عن مران الأهلي الأخير اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الغد ليتأكد غيابه عن مباراة الغد.

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برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

وانضم كوكا لقائمة غيابات الأهلي عن مباراة الغد أبرزهم محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج  للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك غدًا الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.
 

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