أهداف مباراة روما ضد برايتون في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
روما
روما

انتهت منذ قليل أحداث مباراة روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي بفوز روما بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ في في ذهاب دور الستة عشرمن منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

أهداف مباراة روما ضد برايتون في الدوري الأوروبي

سجل الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي روما  الهدف الأول في شباك برايتون في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في شباك برايتون الإنجليزي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

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وسجل جيانلوكا سبينازولا لاعب روما الإيطالي الهدف الثالث في شباك برايتون في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك بريان كريسنتانتي لاعب نادي روما الهدف الرابع في شباك برايتون الإنجليزي في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي بفوز روما الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ.
 

الدوري الأوروبي روما برايتون برايتون وروما
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