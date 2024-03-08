تردد قناة MBC مصر علي النايل سات، بعد الكشف الإعلان الجديد لبرنامج رامز المميز الذي سيعرض في شهر رمضان 2024، يبحث الكثيرون في مصر والوطن العربي عن تردد قناة MBC مصر التي ستبث هذا البرنامج. تُعتبر قنوات MBC من بين أهم وأنجح القنوات في المنطقة.

حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المميزة بجانب أفضل المسلسلات المصرية. تتميز MBC مصر بتقديم محتوى متنوع يشمل البرامج الاجتماعية والثقافية والإخبارية، وتبث محتوياتها على مدار الساعة دون انقطاع، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين الباحثين عن تجربة تلفزيونية متميزة ومثيرة.

تردد قناة MBC مصر علي النايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 12015 أو 11469.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أما التردد في قمر صناعي: هوت بيرد.

تردد: 11258.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أما تردد 10930 في قمر هوت بيرد يكون معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3، ومعدل الترميز يكون 30000.

برامج قناة MBC مصر

اللعيب.

رامز جلال ولم يتم الإعلان عن اسم البرنامج للأن.

يحدث في مصر.

اللهم تقبل.

حديث المساء.

الحكاية عمرو أديب.

الجمعة في مصر.

مسلسلات قناة MBC مصر