ديربي العرب "المارد الاحمر&الملكي" || رابط الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت جوال تويتر مجانا hd

مشاهدة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت جوال تويتر مجانا hd

مشاهدة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت جوال تويتر مجانا hd،يسعى الأهلي في هذه المواجهة للفوز ببطولة الكأس رقم 39 في تاريخهم، بينما يسعى نادي الزمالك للحصول على اللقب رقم 29 في تاريخهم، حيث يعتبرونه غريمهم التقليدي والأبدي.

من المتوقع أن يحصل الفريق الفائز ببطولة كأس مصر على درع ذهبي مقدم من موسم الرياض، ذهبي اللون، وتبلغ تكلفته نحو 125 ألف دولار.

نهائي كأس مصر 2023

يُعَدُّ كأس مصر البطولةُ المُفَضَّلة لنادي الزمالك في السنوات الأخيرة، بعد أن فاز بها سبع مرات منذ عام 2013، ويَهدف بشكلٍ عام إلى الفوز باللقب التاسع والعشرين في تاريخ النادي، بينما يَسعى فريق الأهلي، الذي يعد أكثر فرق مصرية فوزًا بالبطولة الأقدم، إلى الحفاظ على اللقب للسنة الثانية على التوالي وزيادة عدد ألقابه بهذه البطولة إلى التسع والثلاثين، مما يُشعل المواجهة الجماهيرية اليوم.

القنوات الناقلة مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر

حدد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، قناتين فقط لبث نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته اليوم الجمعة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

كتب تركي آل الشيخ على صفحته على فيسبوك أن القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك هي (MBC مصر) و(أون سبورت) فقط وليس هناك غيرهما، لتجربة مشاهدة ممتعة.

مشاهدة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت جوال تويتر مجانا hd

تردد قناة mbc مصر القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11470. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطا: ⅚ الاستقطاب: عمودي. تردد قناة أون تايم سبورت التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات.

القنوات البث التلفزيوني الحية لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تُذاع أيضًا مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر على قناة الرياضية السعودية SSC عبر الترددات التالية:

تردد القناة الرياضية السعودية SSC

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي.

القناة مشفرة.

القمر الصناعي: نايل سات.

مدحت شلبي سيكون المعلق على مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر على قناة أم بي سي مصر، بينما سيتولى أيمن الكاشف التعليق على شاشة قناة ON TIME SPORTS 1 على القناة الصوتية الأولى، وسيكون محمد الكواليني معلقًا على القناة الصوتية الثانية.

ميعاد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الأوقات التالية:

تقام مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد لقاء الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر هو في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتمتعون بهذا الحدث المثير بعد غدٍ في تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت الإمارات في مباراة نهائية حاسمة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المغرب.

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في كاس مصر

الحارس الأساسي: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود علاء- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

وسط الميدان: عماد نبيل دونجا- محمد شحاتة- عبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر منسي- محمود عبدالرازق شيكابالا.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك المتوقع في كأس مصر

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول

خط الوسط مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور

خط الهجوم بيرسي تاو- وسام أبوعلى- حسين الشحات