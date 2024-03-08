مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك (يلا شوت) في نهائي كأس مصر بث مباشر..ديربي القاهرة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك (يلا شوت) في نهائي كأس مصر بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك (يلا شوت) في نهائي كأس مصر بث مباشر،يتجه عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي إلى ملعب الأول بارك في الرياض لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، حيث يسعى الفريق الأحمر للدفاع عن لقبه الذي فاز به على حساب بيراميدز في الموسم السابق.

تتمتع هذه المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين لعدة أسباب، أولها أنها النسخة الأولى من نهائي أي بطولة لكأس مصر تُقام خارج القاهرة أو حتى خارج مصر، وتعود أهمية هذا النهائي أيضًا إلى كونه ديربي مشهور بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى زيادة القيمة المادية للبطل وصولًا إلى تقريبًا 950 ألف دولار للمرة الأولى في التاريخ، والأهلي يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس مصر 38 مرة، بينما فاز الزمالك باللقب 28 مرة وتقاسما اللقب مرتين،كلا الفريقين فرضا سرية تامة على تدريباتهما الأخيرة، سواء في القاهرة أو الرياض، ومنعا الاعلام من متابعة اللاعبين ومنعوا تفاعلهم مع وسائل التواصل الإجتماعي.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت

يسعى مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، إلى استمرار نجاحاته مع الفريق من خلال الفوز ببطولة جديدة عن طريق الفوز على الزمالك.

وستكون مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي الحادية والعشرين في تاريخ مواجهات القطبين في نهائي كأس مصر والسادسة في الألفية الجديدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

وشهدت المواجهات السابقة توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات، وتعادلا مرتين وتقاسما اللقب، في حين تفوق الزمالك في الألفية الجديد وحقق ثلاثة انتصارات أعوام 2015 و2016 و2021، بينما فاز الأهلي مرتين عامي 2006 و2007.

إصابات الأحمر

يعاني النادي الأهلي من الإصابات، حيث فقد جهود لاعبين مهمين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانغ، وسام أبوعلي، ومحمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة، وتثار الشكوك حول حالة أحمد نبيل كوكا بعد تعرضه لإصابة خلال التدريب الأول في الرياض.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك (يلا شوت) في نهائي كأس مصر بث مباشر

تغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين مثل محمود متولي، أحمد عبدالقادر، مصطفى مخلوف، وكريم الدبيس لأسباب فنية،يعول المدرب كارتيرون على لاعبين آخرين مثل علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، إمام عاشور، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم "كهربا"، بالإضافة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنتوني موديست.

تركيز شديد

في الوقت نفسه، يتزايد التركيز داخل معسكر الزمالك الذي وصل إلى الرياض مبكرًا يوم الاثنين الماضي مع وصول صفقاته الجديدة، بما في ذلك عبد الله السعيد من بيراميدز وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومحمود شيكابالا، وسيف الجزيري من تونس، وأحمد زيزو، وأحمد فتوح، وبينما يعاني الفريق من الإصابات بشكل أقل من منافسه، يسعى للفوز بالبطولة تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز والمجلس الإداري الجديد برئاسة حسين لبيب بدلًا من مرتضى منصور.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

المنطقة الزمنية التوقيت الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان 09:30 م السعودية – الكويت – قطر – البحرين – العراق – الأردن – سوريا – تركيا 08:30 م مصر – فلسطين – السودان – لبنان – ليبيا 07:30 م تونس – الجزائر – المغرب – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا 06:30 م موريتانيا – توقيت جرينتش GMT 05:30 م اليابان 02:30 ص الولايات المتحدة الأمريكية (التوقيت الشرقي) – كندا 12:30 م أستراليا 04:30 مساء السبت نيوزيلندا 06:30 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن مشاهدة النهائي الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة القدم على الهواء مباشرة عبر قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورت، اللتان تمتلكان حقوق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيقوم المعلق المخضرم مدحت شلبي بالتعليق على اللقاء.