بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت

منافسة الكأس Al Ahly vs Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر اليوم في نهائي كأس مصر، وتترقب جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر نسخة جديدة من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستجمعهما في نهائي كأس مصر 2023. يعد هذا النهائي موعدًا مهمًا لعشاق الكرة المصرية، حيث يلتقي الناديان في منافسة مثيرة وحماسية على لقب البطولة.

انتهى الموسم الماضي بفوز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري بعد غياب دام لموسمين، ويسعى الفريق إلى تحقيق الثلاثية التاريخية بعد أن فاز أيضًا بدوري أبطال إفريقيا 2023، مما يجعل النادي متطلعًا لإضافة كأس مصر لإنجازاته.

أما الزمالك، فقد يكون لقب الكأس هو فرصة للنجاة من التخبطات التي يعيشها الفريق منذ العودة بعد كأس العالم 2022. فبعد خروجه من الموسم الماضي خالي الوفاض من أي بطولات واحتلاله المركز الثالث في الدوري المصري والمشاركة في الكونفدرالية، يسعى الزمالك لتعويض تلك النتائج السلبية بالتتويج بلقب كأس مصر.

كانت بداية الأهلي في كأس مصر مثمرة بفوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، ثم تمكن من التأهل عقب إقصاء كل من الداخلية والمصري وإنبي. أما طريق الزمالك إلى النهائي فكان أكثر صعوبة، حيث واجه بروكسي وفاركو والمقاولون العرب قبل أن يلاقي القطب الثالث نادي بيراميدز في مباراة نصف النهائي.

بما يعكس تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك، يمثل هذا النهائي فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار وإضافة لقب جديد إلى خزائنه. سيكون النهائي مباراة مثيرة ومحمومة بالتأكيد، حيث يسعى كل فريق للظفر بلقب البطولة وتحقيق الفوز في مباراة القمة المنتظرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس مصر 2023 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. يعتبر هذا النهائي موعدًا مهمًا لعشاق الكرة المصرية، حيث يجتمع الأهلي والزمالك في مباراة مرتقبة تحدد بطل كأس مصر لهذا العام.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ستكون هذه الساعة مناسبة لجميع مشجعي الفريقين لمتابعة اللقاء المثير والمهم في تاريخ الكرة المصرية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت

يترقب عشاق الكرة النهائي بشغف كبير، حيث يتطلعون لمشاهدة أداء الفريقين واستمتاعهم باللعب الجماعي والمنافسة الشرسة على اللقب. من المتوقع أن يكون الجو مشحونًا بالحماس والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز ورفع كأس البطولة عاليًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي الوجهة الحصرية لمتابعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر في العالم العربي، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر حيث يمكن للمشاهدين في جميع أنحاء المنطقة العربية الكبيرة، من المحيط إلى الخليج، الاستمتاع بتغطية حصرية لهذه البطولات الرياضية الممتعة.

ومن المتوقع أن تخصص المجموعة المصرية قناتها الرياضية الرئيسية "ON TIME SPORTS HD" لنقل مباراة النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس مصر 2023، وهذا يعني أن الجماهير العربية ستتمكن من متابعة كل لحظات هذه المواجهة الحاسمة عبر شاشاتهم بتقنية عالية الجودة.

ومن جانبها، فقد حصلت قنوات MBC مصر على حقوق نقل مباراة القمة الختامية لكأس مصر 2023، مما يعني أن المشاهدين في المملكة العربية السعودية سيتمتعون بتغطية خاصة لهذا الحدث الرياضي المهم.

تأتي هذه الاتفاقيات لضمان توفير أفضل تجربة مشاهدة لعشاق كرة القدم في الوطن العربي، حيث يتمكنون من متابعة أبطالهم وفرقهم المفضلة في أهم المنافسات والبطولات عبر قنواتهم المفضلة.

تردد قناة اون تايم سبورت على نيل سات تردد قناة اون تايم سبورت على عرب سات التردد: 10853 القمر الصناعي: نايل سات معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 جودة البث: HD التردد: 12379

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

كيف تشاهد البث المباراة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023؟

هناك طريقة واحدة مؤكدة حتى الآن لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك يلا شوت في نهائي كأس مصر 2023، وهي منصة شاهد المتاحة عليها قناة MBC مصر.

لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر | من هنا

ومن المنتظر أن يقوم موقع كورة بلس بإذاعة اللقاء عبر الإنترنت، وهو الموقع المختص في إذاعة مباريات البطولات المصرية وعلى رأسها الدوري والكأس.

قائمة الأهلي أمام نادي الزمالك

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أن يدخل مباراة فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر: كالتالي:

في حراس المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق، رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: إمام عاشور، كريم نيدفيد - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست - محمود عبد المنعم كهربا.

قائمة الزمالك أمام نادي الأهلي

قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن يدخل مباراة فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر: كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح - مصطفى الزناري.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سامسون أكينولا - ناصر منسي.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

تاريخيًا، تجمع مباريات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بين الجوانب القوية والتنافس الشديد. فقد اقتحم هذا اللقاء النهائي أرض الميدان 19 مرة، مما يعكس الغلبة التاريخية للمارد الأحمر الذي تمكن من الفوز في 9 مباريات منها. بينما حصل الزمالك على اللقب في 8 مرات فقط، مما يبرز المنافسة الشرسة بين الفريقين في هذا السياق البارز للكرة المصرية.

لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر | من هنا

ومن الملاحظ أنه لم تنتهي أي مباراة قمة في نهائي كأس مصر بالتعادل، باستثناء حالتين فقط. الأولى كانت في عام 1938، حيث تعادل الفريقان وانتهت المباراة بنتيجة مساوية، لكن الزمالك نجح في الفوز في المباراة الإعادة. والثانية في عام 1958، حيث انتهت المباراة بالتعادل أيضًا في الوقت الأصلي والإضافي، ولكن لم يتم تحديد الفائز في المباراة الإعادة.

تظهر هذه الإحصائيات المثيرة أن مباريات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر تحمل مزيجًا من التوتر والتحدي، وهو ما يجعل هذا اللقاء من أبرز المواجهات في تاريخ كرة القدم المصرية. تتطلع الجماهير دائمًا إلى متابعة هذه المباريات المثيرة التي تبرز مهارات وقدرات الفرق الكبيرة في الساحة الكروية المصرية.

كم عدد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

يظل النادي الأهلي، بطلًا تاريخيًا في كأس مصر، وهو الأمر الذي يعكس سيطرته الكبيرة على المشهد الكروي المحلي. يعتبر النادي الأهلي من بين أكثر الأندية نجاحًا في البطولات القارية والمحلية، وكان آخر انتصار له في كأس مصر في عام 2022، حيث تمكن من رفع اللقب للمرة الـ38 في تاريخه.

أما نادي الزمالك، فيحتل المرتبة الثانية في قائمة الأندية الأكثر فوزًا بكأس مصر، مما يعكس تاريخه الكروي المهم والإنجازات البارزة التي حققها على مر السنين. قد توج بلقب البطولة في 28 مناسبة سابقة، وكان آخرها في عام 2021، حيث استطاع تحقيق النجاح والتتويج بلقب البطولة بعد منافسة شرسة.

تعكس هذه الإحصائيات الرائعة السيطرة الكبيرة التي تمتلكها الأندية الكبيرة في مصر، وتبرز الأهمية الكبيرة لكأس مصر كواحدة من أقدم وأبرز البطولات الكروية في البلاد. تبقى مباريات النهائي بين الأهلي والزمالك لهذه البطولة دائمًا محط اهتمام الجماهير، حيث تجمع بين التنافس الشديد والإثارة المستمرة، مما يجعلها أحد أبرز الأحداث الرياضية في التقويم الرياضي المصري.