مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك يلا شوت "النهرده بدون تقطيع

مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك يلا شوت "النهرده دون تقطيع،يقام النهائي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس مصر الذي يستضيف لأول مرة، في المباراة التي ستقام في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

في المباراة الأولى لنهائي البطولة في السعودية، سيلتقي الزمالك مع الأهلي لتحديد الفائز باللقب، بعد أن تحولت البطولة من إماراتية إلى سعودية.

ومع ذلك، عندما التقى الزمالك والأهلي بشكل عام في 20 مناسبة سابقة، فاز المارد الأبيض في 9 مناسبات، وكذلك القلعة الحمراء، بينما تقاسموا اللقب مرتين.

قبل المباراة المتوقعة، تأهل الأهلي لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، جاء في المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، دون أي خسارة وسجل هدفًا واحدًا فقط.

على المستوى المحلي، خاض الأهلي 7 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وتعادل في 2، وحقق انتصارات كبيرة على المصري البورسعيدي والإسماعيلي وبلدية المحلة.

بالنسبة للزمالك، سيشارك الفريق في المباراة بعد أن تأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية واحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد، دون تلقي أي خسارة.

في الدوري الممتاز، لعب الزمالك 10 مباريات حتى الآن، فاز في 4 منها، بما في ذلك مباراته مع الداخلية، وتعادل في 3 مباريات وخسر 3.

يعتمد الزمالك على اللاعبين الجدد الذين انضموا، بما في ذلك الثلاثي السابق للنادي الأهلي، وعلى قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لتحقيق أول بطولة له مع الفريق والفوز على منافسه التقليدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تجري مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس في الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي في أبو ظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم في نهائي كأس مصر على الهواء مباشرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

سيتم بث المباراة على قنوات "أون تايم سبورتس" بتعليق المعلق أيمن الكاشف.