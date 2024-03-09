تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 إلكترونيا.. "البريد المصري"، نتائج مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 تثير اهتمامًا واسعًا بين المصريين، مما يدفعهم للبحث عن البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية المصرية للتحقق من نتائج الاختبارات.

أكدت الإدارة التنظيمية المركزية المصرية سابقًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة بشكل رسمي خلال فترة تتراوح بين 10 و45 يومًا من إغلاق باب التسجيل. من خلال هذا المقال، سوف نقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

الآن يمكن لجميع المواطنين المصريين الذين يتقدمون لمسابقة البريد المصري الاستعلام إلكترونيًا عن نتائج المسابقة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة العامة. توفر هذه الخدمة الراحة للمتقدمين حيث لا يحتاجون إلى الذهاب لأي مكان للاستعلام. الخطوات اللازمة كالتالي:

من خلال متصفح البحث جوجل اذهب إلى موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العامة المصري من هنا.

ثم عليك الضغط فوق خيار وظائف البريد من القائمة المتاحة.

بعد ذلك يتطلب من أن تنقر على خيار الاستعلام عن النتائج من بين خيارات الخدمات.

أدخل بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

من ثم أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه عند التقديم لوظائف البريد.

اضغط على زر استعلام لمعرفة النتيجة.

في حالة قبولك في مسابقة البريد المصري، سيتم تحديد موعد للخضوع للاختبارات، وعليك الحضور في الموعد المحدد وعدم التأخير.

شروط القبول في مسابقة البريد المصري

في إطار حديثنا عن خطوات الاستعلام عم نتيجة مسابقة البريد المصري، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على شروط القبول في مسابقة البريد المصري، حيث وضع البريد هذه الشروط ليتمكن الجميع من الحصول على فرصة للانضمام إلى وظائف البريد، بالإضافة إلى أنه يجب الالتزام بجميع الشروط، وهي كالتالي: