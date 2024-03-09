تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 إلكترونيا.. "البريد المصري"

أخبار مصر
تعرف على الأوراق
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 202

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024 إلكترونيا.. "البريد المصري"، نتائج مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 تثير اهتمامًا واسعًا بين المصريين، مما يدفعهم للبحث عن البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية المصرية للتحقق من نتائج الاختبارات.

 أكدت الإدارة التنظيمية المركزية المصرية سابقًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة بشكل رسمي خلال فترة تتراوح بين 10 و45 يومًا من إغلاق باب التسجيل. من خلال هذا المقال، سوف نقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

الآن يمكن لجميع المواطنين المصريين الذين يتقدمون لمسابقة البريد المصري الاستعلام إلكترونيًا عن نتائج المسابقة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة العامة. توفر هذه الخدمة الراحة للمتقدمين حيث لا يحتاجون إلى الذهاب لأي مكان للاستعلام. الخطوات اللازمة كالتالي:

  • من خلال متصفح البحث جوجل اذهب إلى موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العامة المصري من هنا.
  • ثم عليك الضغط فوق خيار وظائف البريد من القائمة المتاحة.
  • بعد ذلك يتطلب من أن تنقر على خيار الاستعلام عن النتائج من بين خيارات الخدمات.
  • أدخل بياناتك الشخصية بشكل صحيح.
  • من ثم أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه عند التقديم لوظائف البريد.
  • اضغط على زر استعلام لمعرفة النتيجة.
  • في حالة قبولك في مسابقة البريد المصري، سيتم تحديد موعد للخضوع للاختبارات، وعليك الحضور في الموعد المحدد وعدم التأخير.

شروط القبول في مسابقة البريد المصري

في إطار حديثنا عن خطوات الاستعلام عم نتيجة مسابقة البريد المصري، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على شروط القبول في مسابقة البريد المصري، حيث وضع البريد هذه الشروط ليتمكن الجميع من الحصول على فرصة للانضمام إلى وظائف البريد، بالإضافة إلى أنه يجب الالتزام بجميع الشروط، وهي كالتالي:

  • ينبغي أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا.
  • كما يجب أن يمتلك المتقدم شهادة عليا تناسب الوظيفة التي يرغب فيها.
  • أن لا يكون المتقدم محكومًا في قضية اختلاس أو أي قضية تمس الشرف في وظائف البريد.
  • كذلك يجب أن يكون تقدير المتقدم في دراسته العليا على الأقل جيد ولا يقبل من هو أقل من ذلك.

 

خطوات الاستعلام نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 نتيجة مسابقة نتيجة مسابقة البريد المصري البريد المصري
Elfagr.org

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة محذرًا من سماسرة الوظائف: 260 ألف شخص تقدموا لوظائف البريد (فيديو)

سفير الهند بالقاهرة يشيد بما توصل إليه البريد المصري من تطور
ads

الأكثر قراءة

الريدز يُكمل انتصاراته على الزمالك ويُتوّج باللقب السادس والثلاثين..شاهد أهداف مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر 8-3-2024

عاجل| "الفجر الرياضي" يكشف التفاصيل.. سقوط أحمد شوبير في مدرجات ملعب نهائي كأس مصر

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر

الأهلي بطلًا لكأس مصر.. ملخص مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 8-3-2024

بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2024..شاهد الان المباراة" من غير فلوس" وبجودة عالية ودون تقطيع 2-0 | Al-Ahly vs. Zamalek الشوط الثاني

البنك المصري..تعرف على شهادات البنك المصري بعائد 30%

بجودة عالية ودون تقطيع شاهد مباراة نارية تجمع بين الاهلي والزمالك.. "من غير فلوس" بث مباشر لمباراة Al-Ahly vs. Zamalek الشوط الثاني 2-0

الأهلي يُسجل "ريمونتادا" تاريخية على الزمالك ويُتوّج بكأس مصر 8-3-2024