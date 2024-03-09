أسعار ياميش رمضان 2024 في معارض أهلا رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد الجهود لمعرفة أسعار السلع الغذائية التي يحتاجها الناس خلال هذا الشهر الفضيل، المعروفة بـ "الياميش". لعام 2024، تختلف الأسعار من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

وقد عملت وزارة التموين على توفير هذه السلع في معارض "أهلًا رمضان 2024" بأسعار تنافسية تقل عن تلك المتوفرة في الأسواق التجارية، يستعد الشعب المصري في هذا الوقت لتأمين احتياجاتهم للشهر الكريم، مما يجعل أسعار الياميش رمضان موضوع اهتمام كبير وشعبية متزايدة.

اسعار ياميش رمضان 2024

أعلنت الأسعار الخاصة بمنتجات ياميش رمضان لسنة ٢٠٢٤ في الأسواق المصرية وجاءت كما يأتي…

وصل سعر كجم واحد من المشمش مع عبوة وزنها 200 جرام إلى 149 جنيه مصري.

تختلف أسعار كيلو الخوخ المجفف، حيث تتفاوت بين الخمسين والمائة وعشرون جنيهًا.

تختلف تكاليف كيلو التمور في الأسواق حيث تتراوح الأسعار بين 40 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف ما بين الستين والمائة والخمسين جنيه.

تختلف تكلفة لفة قمر الدين، حيث تتراوح ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين جنيه مصري.

تختلف أسعار كيلو الزبيب، حيث تتراوح بين 80 و250 جنيه مصري.

تختلف تكلفة كيلو القراصيا، حيث يتراوح السعر بين 40 و120 جنيهًا.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2024

هناك الكثير من الأماكن التي يمكن للمواطنين أن يحصلوا فيها على مستلزمات شهر رمضان بأسعار مقبولة، من بين تلك الأماكن طريق البحر بمنطقة رمسيس في وسط القاهرة، وأماكن البيع التي تتبع وزارة التموين، وكذلك شارع العطارين في منطقة الأزهر، إضافة إلى منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة، ومنطقة باب الشعرية، وأيضًا معرض أهلًا رمضان أما بالنسبة لأسعار مستلزمات رمضان في معرض أهلًا رمضان لعام 2024 فقد كانت على النحو التالي: