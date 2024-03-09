ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير الأبيض بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لجماهير الزمالك لا تنساقوا وراء حملات الهدم".
وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك الجديد يخدم النادي بإخلاص، وأعلم بعض التفاصيل.. هناك منهم من يخسر الملايين لأنهم يخصصون أوقاتهم للنادي بدلًا من شركاتهم".

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وتابع: "لا نريد هدم المعبد.. الزمالك خسر المباراة وهو كان الأفضل فيها، وإذا كان لديه مهاجم بمواصفات قوية لكان فاز بهذه المباراة".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على جماهير الزمالك مواصلة دعم مجلس إدارة النادي، حتى يمر النادي إلى بر الأمان، لأن النادي في مرحلة صعبة حاليًا، ومازلت أمامه أزمات".

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