حسن الرداد: أنهينا 90% من محارب وبحب المسلسلات المشابهة لنا وليست أسطورية

أكد الفنان حسن الرداد، تأثره بأجواء مسلسلات رمضان القديمة المشابهة بأرابيسك وليالي الحلمية التي يوجد بها شخصيات كثيرة وتقدم مشاهد تحدث في حياتنا وتكون الشخصيات مشابهة لحياتنا وليست أسطورية، مشيرا إلى أن مسلسل "محارب" مكتوب بشكل جميل ومشوق.

وأضاف حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال على قناة دي إم سي، أن مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ويضم مجموعة من النجوم، موضحا أن المسلسل عمل درامي اجتماعي فيه تشويق وكل عناصر الدراما وقيمة كويسة.

وأشار حسن الرداد، إلى أن أحداث المسلسل وإيقاعه سريع في 30 حلقة وقاموا بتصوير 90% ويتبقى مشاهد بسيطة من العمل، موضحا أن المسلسل فيه مشاهد اكشن ودراما اجتماعية وعلاقات إنسانية والأدوار كلها مختلفة وفيها تناغم، ووعد الجمهور لمشاهدة مسلسل مختلف وعلى قدر وعقول المشاهد العربي.

أبطال مسلسل محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسلات موسم رمضان 2024



يذكر أن مسلسل محارب ينافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل عتبات البهجة، مسلسل المداح الجزء الرابع، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل بـ 100 راجل، كامل العدد 2، مسلسل أسود باهت، مسلسل كوبرا، مسلسل جريمة منتصف الليل، مسلسل قلع الحجر.