حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وعلى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، بارد ليلا.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 16