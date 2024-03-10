بحر الكلام: اشارك في رمضان ٢٠٢٤ بعدة أعمال متنوعة

يشارك الشاعر رمزي بشارة، المُلقب بـ«بحر الكلام»، في الموسم الرمضاني الحالي، بكتابة العديد من تترات البرامج الرمضانية عبر الراديو 9090.

وقال في تصريح له، إن هذه التترات غُنت بواسطة كوكبة من ألمع الأصوات المصرية مثل: ياسمين علي، هلا رشدي، أحمد زعيم، وائل الفشني، رامي عاشور، فريدة عبيد وميرتيا عماد...

وشملت هذه التترات تتر المسلسل الكوميدي: "زوجة تحت الطلب" بطولة وغناء ويزو ومحمد نشأت، وتتر الفوازير الإذاعية "اعرف مين" غناء مينا عطا الذي قام بعمل كل الألحان وكانت الكلمات بتوقيع الشاعر رمزي بشارة والتوزيع الموسيقي لمهاب سامي والميكس والماستر لبيشوي مجدي.

وقد وصل عدد هذه الأغاني لإحدى عشر أغنية لأحد عشر برنامج تنوعت بين البرنامج والمسلسل والفوازير

ومن هذه البرامج الرياضي والاجتماعي والديني.. إلى آخره.

ومن الجدير بالذكر أن رمزي بشارة ومينا عطا قد قاما بعمل أغاني تترات برامج الراديو ٩٠٩٠ لعام ٢٠٢٤ "أربعة عشر أغنية لأربع عشر برنامج"

وقد شارك في غناء هذه التترات مجموعة من النجوم مثل:

زينب حسن، سهيلة بهجت، أحمد فريد، دودچ، أحمد الروبي، هايدي موسى، كروان، كريم آبو زيد وآخرين.

جاءت كلمات كل التترات لرمزي بشارة والألحان لمينا عطا والتوزيعات الموسيقية لمهاب سامي وروميو والهندسة الصوتية لبيشوي مجدي.

وفيما يلي كلمات تتر برنامج "زي ما التاريخ بيقول"

الذي تقدمه الإعلامية: "بسنت بكر" وقد قام بغنائه "أحمد فريد" صاحب أغنية لو جي في رجوع:

مصر الحياة من قَبل ما تتكَوِّن الحياة

للدُّنيا عَلِّمِت وعَلِّمِت على الغُزاة

واللي يفَكَّرها سهلة مِش مِجَمَّع أو جهول

زي ما التاريخ بيقول

بلدنا طيِّبة.. ادخلوها آمنين

وقوِّية ومُرعبة.. لأي أشرار طمعانين

ليها عالجميع جمايل أهلها ولاد أُصول

زي ما التاريخ بيقول

وهذه أيضًا كلمات تتر برنامج "دراسة واقتصاد" الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الراديو ٩٠٩٠ وهو من غناء سهيلة بهجت نجمة برنامج ذا ڤويس كيدز:

رغم الشدايد ولا أي شيء كَسَرنا

عملنا اللي علينا ولا قَصَّرنا

على صِعاب كتير قوي احنا انتصرنا

قُدَّامنا مُستقبل عظيم

أي أزمة بعد حبة هتبقى مرت

مفيش قصادنا أي مُشكلة استمرت

احنا ناس على وجود الأمل أصَرِّت

وساندنا الرحمن الرحيم

احنا شّعب للنجاح دايمًا أراد

ونجاحنا جَيْ شيء أكيد مِش افتراض

بشُغل جَد وبـ دراسـة واقـتـصـاد

ومَعُونِة المولَى الكَريم