الأحزاب السياسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم

هنأ عدد من الأحزاب السياسية جموع الشعب المصري والقيادة السياسية وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عزّ وجل أن يعيد علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الحبيبة.

حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والقيادة السياسية وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علي بلادنا الغالية بكل الخير والبركات.

وأرسل النائب الدكتور عصام خليل برقية تهنئة إلي فخامة الرئيس جاء نصها:" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الاعلى للقوات المسلحة..يسرّني بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن جموع أبناء حزب المصريين الأحرار، أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يمنّ عليكم وعلى بلادنا الغالية وكل الأشقاء بالصحة والعافية."

وقال:" إنّ حلول هذا الشهر الفضيل فرصةٌ سانحةٌ للتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كلّ سوء، وأن يُعزّز دعائم استقرارها، وأن يُلهمكم الرشاد والسداد في قيادة مسيرة التنمية والبناء".

ونؤكد لكم أنّنا معكم قلبًا وقالبًا، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية، لنصرة الحقّ وتحقيق آمال وطموحات شعبنا الكريم، في ظلّ قيادتكم الحكيمة؛ وحفظ الله بلادنا وجعلها نبراسًا للعلم والحضارة، ورمزًا للسلام والاستقرار، ودرّةً في تاج القارة وصدارة الأمم..كل عام وفخامتكم بخير وسلام.

كما أرسل برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الكريم، إلي كلّ من:" دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من الوزراء وقادة الجهات والأجهزة الأمنية وعددا من المحافظين".



حزب الريادة

كما هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

قال رئيس حزب الريادة بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن قيادات وأعضاء حزب الريادة يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

كما دعا كمال حسنين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يعم علينا جميعًا بالأمن والأمان والرخاء والازدهار متمنيا لسيادته دوام التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة على أرض مصر الحبيبة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.