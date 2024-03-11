تابع الآن..مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى shahid.mbc مجانا على dailymotion بجودة عالية hd

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى shahid.mbc مجانا على dailymotion بجودة عالية hd

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مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى shahid.mbc مجانا على dailymot

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى shahid.mbc مجانا على dailymotion بجودة عالية hd،سيتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز غدًا الإثنين على إحدى القنوات الفضائية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيتم أيضًا عرض المسلسل دون فواصل إعلانية على المنصات الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

تقدم "الفجر" لمتابعيها معلومات شاملة حول مسلسل الحشاشين في رمضان 2024 كجزء من خدمتها المستمرة للقراء في مجالات متنوعة،يمكنكم متابعة المزيد من خلال الضغط هنا.

الحلقة الأولى لـ مسلسل الحشاشين

من المقرر بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" على قناة dmc خلال شهر رمضان لعام 2024، وعلى منصة Watch it الإلكترونية غدًا، وفقا للجداول الزمنية المعلنة.

مواعيد عرض الحلقة الأولى لـ مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة الـ 7 مساءً على منصة WATCH IT.

ويتم عرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة الـ 9 مساءً على قناة DMC.

القنوات الناقلة لـ الحلقة الأولى مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة الـ 11 مساء على قناة DMC Drama.

لمشاهدة مسلسل مسلسل الحشاشين الحلقة 1| اضغط هنا
لمشاهدة مسلسل مسلسل الحشاشين الحلقة 1| اضغط هنا

كما يعرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة الـ 7 مساءً على منصة Yango Play فى دول الخليج.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويمكن مشاهدة مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية دون فةاصل إعلانية، قبل عرض الحلقة على قناة dmc بساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين على قناة dmc غدا الاثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساءً.

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