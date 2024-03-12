موعد عرض مسلسل فراولة.. رمضان 2024، مع بداية شهر رمضان المبارك، يتصاعد الاهتمام بالبرامج التلفزيونية والمسلسلات التي تُعرض خلال هذا الوقت المميّز، يُعتبر شهر رمضان فترةً مميزةً للاستمتاع بالترفيه والمحتوى الثقافي، خاصةً خلال فترة الصيام والإفطار، ومن بين المسلسلات التي تتمتع بشعبيّة كبيرة خلال هذا الشهر هو مسلسل "فراولة" الذي يُعرض على قناة "الحياة".

يتميّز المسلسل بأسلوب كوميدي اجتماعي يمزج بين الفكاهة والتعليق الساخر على قضايا المجتمع بطريقة طريفة وممتعة، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة العائلة كاملة. تتنوع أحداث المسلسل بين المواقف الطريفة والمشاكل اليومية التي يواجهها الشخصيات، مما يشد انتباه الجمهور ويثير فضولهم لمتابعة تطورات القصة.

يستعرض المسلسل عدة قضايا اجتماعية بشكل ممتع ومفيد، وذلك بفضل تنوع الشخصيات وعمق العلاقات بينها، يعد "فراولة" محطةً مهمةً للجمهور في هذا الوقت الخاص، حيث يترقبون مواقفه الساخرة وتعليقاته الساحرة خلال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يروي قصة شخصية رائعة تُدعى "فراولة"، التي تجسدها ببراعة الممثلة نيللي كريم. تعيش فراولة حياة بسيطة مع والدها "أبو فراولة"، الذي يقوم بدوره الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، حيث يعمل كحارس لعقار.

تتمتع فراولة بشخصية مرحة وحيوية مفعمة، وتحمل طموحًا كبيرًا لتحقيق أحلامها وتحسين وضعها المعيشي. تتغير حياة فراولة بشكل جذري عندما تكتشف موهبتها الفريدة في قراءة الفناجين، حيث تتميز بقدرتها على فهم رموزها وتفسير ما تحمله من رسائل ودلالات.

يقود اكتشاف هذه الموهبة الغريبة فراولة إلى عالم جديد مليء بالمغامرات والتحديات، حيث تواجه الصعوبات والعقبات بشجاعة وإصرار، مما يضفي على القصة جوًا مثيرًا ومشوقًا يجذب انتباه المشاهدين.

أبطال مسلسل فراولة

يضم مسلسل فراولة نخبة من النجوم الموهوبين، منهم:

نيللي كريم: تجسد دور “فراولة”.

أحمد فهيم: يُشارك في دور البطولة.

شيماء سيف: تلعب دور صديقة فراولة.

صدقي صخر: يُشارك في أحد الأدوار الرئيسية.

علا رشدي: تُشارك في أحد الأدوار الرئيسية.

حجاج عبد العظيم: يجسد دور والد فراولة.

القناة الناقلة لمسلسل فراولة.. رمضان 2024

يُعرض مسلسل فراولة حصريًا على شاشة قناة “الحياة” خلال شهر رمضان المبارك 2024.