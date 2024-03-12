شاهد مسلسلات رمضان 1445.. استقبل تردد قنوات mbc الجديد علي النايل سات، في الوقت الحالي، يبحث الكثير من الأفراد في مصر والعالم العربي عن ترددات قنوات MBC التي تبث مسلسلات رمضان 2024.

تُعتبر قنوات MBC من بين أهم القنوات الحصرية في المنطقة، حيث تُقدم مجموعة واسعة من المسلسلات الحصرية بشكل يومي ومجاني، في هذا المقال، سنقدم لكم قائمة بترددات هذه القنوات.

المسلسلات على قناة mbc في رمضان

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز.

مسلسل حق عرب لأحمد العوضي.

مسلسل المعلم لمصطفى شعبان.

مسلسل ألف ليلة وليلة، لياسر جلال، ونور اللبنانية.

مسلسل دون مقابل لهاني رمزي.

مسلسل الأفوكادو لمي عمر.

مسلسل سر إلهي لروجينا.

مسلسل مسار إجباري لاحمد داش.

مسلسل جري الوحوش لنضال الشافعي.

مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لأحمد مكي.

مسلسل فراولة لنيللي كريم.

تردد قنوات mbc الجديد علي النايل سات

ومن خلال البحث المتكرر عبر مؤشرات البحث في الأونة الأخيرة من قبل العديد من الأشخاص، فإننا من خلال موقعنا السعودية نيوز سنوفر لكم الترددات الكاملة لقنوات MBC، وإليكم التردد:

تردد قناة MBC1 على نايل سات

القناة: MBC1

التردد: 11559

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة MBC2

القناة: MBC2

التردد: 12284

معامل الترميز: 27500

معامل الترميز: عمودي

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC Drama على نايل سات

القناة MBC Drama

التردد: 11276

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC4

القناة MBC4

التردد: 11559

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة MBC Bollywood

القناة: MBC Bollywood

التردد: 12284

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة MBC Action

القناة: MBC Action

التردد: 12467

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ام بي سي مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

نقلت بوابة الفجر من خلال الفقرات السابقة ترددات قنوات ام بي سي عى قمر النايل سات، والمسلسلات المعروضة عليهم.