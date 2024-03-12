تردد قناة CBC سفرة: اكتشاف عالم الطهي في راحة منزلك

في الوقت الحالي، يتطلع الكثيرون، خاصة السيدات في مصر والوطن العربي، لمعرفة تردد قناة CBC سفرة، التي أصبحت واحدة من أهم القنوات المصرية.

يسعى العديد منهم لتنزيلها على التلفاز لمتابعة برامج الطبخ المميزة، حيث تقدم المحتوى المتعلق بإعداد الأطعمة اللذيذة وآخر تقنيات الطهي والحلويات.

تردد قناة CBC سفرة على نايل سات



- التردد: 11390.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

- الجودة: SD.

تردد قناة CBC سفرة على عرب سات



- التردد: 12437.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: H.

قناة CBC سفرة: طهي وتعلم بشكل مجاني



تقدم القناة محتوى متنوع حول فنون الطهي وأطباق جديدة على مدار الساعة. تعتبر من بين القنوات البارزة التي تقدم دروسًا في فنون الطهي بشكل مجاني، مما يسهم في نشر المعرفة حول فنون الطهي وتحضير أشهى الأطعمة في راحة المنزل.