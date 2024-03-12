بث مباشر الآن.. جارية الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم

كلاسيكو سعودي بين Al Ittihad vs Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، ويعود الاتحاد والهلال للصدام مرة أخرى في معركة الكرة على أرض الملعب المقدس، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة ملتهبة مساء هذا الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم

يعرض موقع "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد، وهي واحدة من المباريات المثيرة ضمن إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا. من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، حيث ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تتنافس الهلال والاتحاد في هذه المباراة الحاسمة للمضي قدمًا في البطولة القارية الرائدة في آسيا. ويأتي بث المباراة عبر موقع "الأسبوع" لتلبية احتياجات عشاق كرة القدم ومتابعة الأحداث الرياضية الهامة على الساحة الآسيوية.

من المتوقع أن يكون الاهتمام بالمباراة كبيرًا، حيث يتابع محبو اللعبة في مختلف أنحاء العالم تطورات هذه المواجهة المثيرة. تتيح المباراة فرصة للفرق لتحقيق التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، مما يزيد من حماس وتشويق الجماهير ومتابعي اللعبة في المنطقة وخارجها.

تتسم مهمة الاتحاد بالتحدي الكبير، بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، سجلهما النجم ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وسالم الدوسري في الدقيقة 42. وتزيد الصعوبة على الاتحاد بغياب نغولو كانتي، الذي تلقى البطاقة الحمراء في اللقاء الأول بسبب تدخل عنيف.

وفي استشعار من غاياردو لصعوبة المواجهة، قرر إراحة بعض نجومه خلال فوز الفريق في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-1 في الدوري المحلي. هذا القرار يهدف إلى جعل اللاعبين يكونون في أفضل حالاتهم لمواجهة الهلال في إياب الدور ربع النهائي.

غاياردو قد اختار أن يمنح اللاعبين المهمين مثل عبد الرزاق حمد الله وفابينيو قسطًا من الراحة، واكتفى بترك أحمد حجازي ورومارينيو على مقاعد البدلاء، بهدف الاستعداد الأمثل لتحدّي الهلال الصعب. إن الهدف هو تقديم الأداء الأمثل في مواجهة الهلال والتغلب على الصعوبات التي تنتظر الفريق في دوري أبطال آسيا.

متى مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا قد حُدد ليوم الثلاثاء القادم، الموافق 12 مارس 2024. ينتظر العشاق هذه المباراة بشغف، حيث ستكون فرصة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

من المقرر أن يبدأ اللقاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون جميع الأنظار متجهة نحو ملعب المباراة لمتابعة الأحداث والتطورات على العشب الأخضر. تعتبر هذه المباراة فرصة لكل من الهلال والاتحاد لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي، وسيكون لكل فريق تكتيكاته واستراتيجياته لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في إياب دوري أبطال أسيا 2024

تتيح مجموعة قنوات beIN Sports آسيا فرصة مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا 2024، ومن بين هذه المباريات، يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء المثير بين الهلال والاتحاد على قناة beIN Sports AFC HD. يتميز بث هذه القناة بجودة عالية للصورة والصوت، مما يسهم في تجربة مشاهدة رائعة وممتعة للمباراة.

من جهة أخرى، تعمل مجموعة قنوات SSC على بث الكلاسيكو السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية، مما يتيح للمشجعين السعوديين فرصة متابعة اللقاء بكل راحة داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث المباريات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح الجماهير الإماراتية الفرصة لمتابعة المباراة مباشرة على شاشاتها.

تقدم هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة، مع توفير التحليلات الفنية والتعليق الرياضي المميز، مما يجعل تجربة مشاهدة المباراة أكثر إثارة وتشويقًا للمشجعين. بفضل هذه المجموعات الرياضية المتنوعة، يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة العربية الاستمتاع بأفضل التجارب المباشرة لمباريات دوري أبطال آسيا 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2024 متاحة على جميع الأقمار الصناعية العربية، وتردداتها كالتالي..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports AFC HD سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 SSC1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 من خلال أكثر من وسيلة، وهي خدمة شاهد VIP في السعودية، وتطبيق TOD الخاص بقنوات بي إن سبورت، ومن خلال تطبيق STARZPLAY.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الاتحاد

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيز - محمد كانو

خط الهجوم: سالم الدوسري - إليكسندر ميتروفيتش - مالكوم

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مروان الصحفي - أحمد حجازي - أحمد قادش - سليمان المنهالي - زكريا الهوساوي

خط الوسط: نغولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله

الهلال على موعد مع التاريخ

في مباراة مرتقبة تشهد تاريخًا جديدًا، يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يطمح الزعيم في تحقيق فوز يعزز مكانته في عالم كرة القدم القاري. وفي حال نجاح الهلال في الفوز في هذا اللقاء، سيكون له موعد مع التاريخ بتحقيق سلسلة انتصارات تاريخية.

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في حال فوز الهلال في المباراة، سيصبح حاملًا لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما يُعدم على بُعد خطوة واحدة من تحطيم الرقم القياسي. إذ سيتمكن الهلال من معادلة الرقم الذي سجله نيو ساينت الويلزي في موسم 2016-2017، حينما حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية. وبتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، سيكون للهلال مكانة خاصة في قلوب مشجعيه وفي تاريخ الرياضة السعودية.

رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا | من هنا

يأتي هذا التحدي بالتزامن مع رغبة الهلال في استمرار مسلسل الانتصارات والتألق في دوري أبطال آسيا، حيث يتمتع الفريق بحالة عالية من الانسجام والتآلف تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس. فقد تمكن الهلال من تحقيق الفوز في اللقاء الأول ضد الاتحاد، وهو ما يزيد من ثقة اللاعبين في قدرتهم على تحقيق الانتصار مجددًا في اللقاء الثاني.

من جهته، يسعى الاتحاد إلى إحباط خطط الهلال وتحقيق المفاجأة من خلال الفوز في هذه المباراة الحاسمة. يعيش لاعبو الاتحاد حالة من التحفيز والإصرار على تحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة في اللقاء الأول وحاجتهم الماسة للانتصار من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وبالنظر إلى أهمية المباراة وحماس الفريقين، فمن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا، حيث سيشهد الجمهور تنافسًا قويًا وعروضًا رياضية مميزة من الفريقين. وستكون الأنظار متجهة نحو ملعب المباراة لمتابعة اللحظات الحاسمة ومعرفة مصير الفريقين في هذه المواجهة النارية في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.