إسلام خليل يكشف كواليس أول لقاء جمعه بسمير غانم: "أنت الفرخة اللي بتبيض دهب"

روى الشاعر إسلام خليل، تفاصيل ومواقف مؤثرة جمعته بالفنان الراحل سمير غانم، موضحا أن أول لقاء جمعهما قال له الفنان الراحل: "تعالى ده أنت الفرخة اللي بتبيض لشعبان دهب" وكان دائم الاتصال بي ونتبادل الإيفهات يوميا.

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعاونت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية ترالم لم وكتب له أغنية، وأصيب بذهول من سرعة تأليفى للأغنية حيث طلبها بداية خوضه البروفة وفور الانتهاء منها فوجئ بكلمات الأغنية فقالي لي:"يخربيتك لحقت تكتبها إمتى".

وأشار الشاعر إسلام خليل، إلى أنه شارك مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما، لافتا إلى أن بداية علاقته به كانت في فيلم اللي باللي بالك، كما شارك بأغنية وحياة أميرة ولبنى وسميرة التي أدها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي".