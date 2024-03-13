بلغ يوكوهاما مارينوس الياباني الذي لعب الشوط الثاني بأكمله تقريبًا بعشرة لاعبين الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، بعدما كرّر فوزه على ضيفه شاندونج تايشان الصيني (1-0) اليوم الأربعاء.

يوكوهاما مارينوس إلى نصف نهائي أبطال آسيا

واكتمل عقد نصف النهائي بعد تأهل العين الإماراتي والهلال السعودي اللذين يلتقيان في نصف النهائي لمنطقة الغرب وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (شرق).

وسجّل البرازيلي أندرسون لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليبلغ فريقه الذي يشرف على تدريبه مهاجم ليفربول السابق الأسترالي هاري كيويل الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الفريق الياباني تقدّم ذهابًا أيضًا خارج ملعبه 2-1 في جينان.

ويلتقي مارينوس في نصف النهائي مع أولسان بطل 2012 و2020، بعد تخطيه مواطنه تشونبوك هيونداي 1-0 إيابا بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وتعرض مارينوس لضربة في مطلع الشوط الثاني بطرد لاعبه كاتسويا ناغاتو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على المدافع تونج لي.

حاول شاندونج استغلال النقص العددي لمعادلة النتيجة ذهابا وكاد يفعل، لكن لي يوان يي اطاح الكرة فوق العارضة من وضعية مناسبة، قبل أن يحسم لوبيز النتيجة نهائيا في صالح مارينوس بتسجيله هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه.

وأكمل شاندونج الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين أيضا إثر طرد لاعبه جاو جونيي في الدقيقة 83.

