يوكوهاما مارينوس إلى نصف نهائي أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بلغ يوكوهاما مارينوس الياباني الذي لعب الشوط الثاني بأكمله تقريبًا بعشرة لاعبين الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، بعدما كرّر فوزه على ضيفه شاندونج تايشان الصيني (1-0) اليوم الأربعاء.

يوكوهاما مارينوس إلى نصف نهائي أبطال آسيا

واكتمل عقد نصف النهائي بعد تأهل العين الإماراتي والهلال السعودي اللذين يلتقيان في نصف النهائي لمنطقة الغرب وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (شرق).

txt

حكاوي رمضاني| من طفل لا يمشي إلى وحش يهدد فرق أوروبا.. ما هي معجزة "جوهرة إفريقيا"؟

txt

ميدو يُحذّر الأهلي والزمالك قبل المشاركات الإفريقية

وسجّل البرازيلي أندرسون لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليبلغ فريقه الذي يشرف على تدريبه مهاجم ليفربول السابق الأسترالي هاري كيويل الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الفريق الياباني تقدّم ذهابًا أيضًا خارج ملعبه 2-1 في جينان.

ويلتقي مارينوس في نصف النهائي مع أولسان بطل 2012 و2020، بعد تخطيه مواطنه تشونبوك هيونداي 1-0 إيابا بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وتعرض مارينوس لضربة في مطلع الشوط الثاني بطرد لاعبه كاتسويا ناغاتو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على المدافع تونج لي.

حاول شاندونج استغلال النقص العددي لمعادلة النتيجة ذهابا وكاد يفعل، لكن لي يوان يي اطاح الكرة فوق العارضة من وضعية مناسبة، قبل أن يحسم لوبيز النتيجة نهائيا في صالح مارينوس بتسجيله هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه.

وأكمل شاندونج الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين أيضا إثر طرد لاعبه جاو جونيي في الدقيقة 83.
 

يوكوهاما مارينوس نصف نهائي أبطال آسيا شاندونج تايشان الصيني دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق يوكوهاما مارينوس الياباني
Elfagr.org

مواد متعلقة

كلاوديو خيرالديز يبدأ مهمته مع سيلتا فيجو

روبرتو مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهة طاجيكستان
ads

الأكثر قراءة

عاجل - مصر تصدر بيانا مهما بشأن مقتل ثلاثة رهبان مصريين داخل دير تابع للكنيسة القبطية في جنوب إفريقيا

عاجل.. نقل الدورة الودية من الامارات إلى مصر

عاجل.. بوادر صدام ناري بين حسام حسن والنادي الأهلي

عاجل.. تدمير مباني السفارة المصرية بالخرطوم واحراق جميع محتوياتها (صور)

ملخص مباراة الهلال × الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا.. الزعيم يدمر العميد في عقر داره

"برشلونة أم مدريد" وجهة هالاند المقبلة في حالة رحيله عن مانشستر سيتي

رسميا.. نقل البطولة الودية من الإمارات إلى القاهرة بمشاركة مصر

عقوبات آسيوية تنتظر عبدالرزاق حمدالله بعد طرده في الكلاسيكو