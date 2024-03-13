إقامة الدورة الودية بمشاركة منتخب مصر في القاهرة بدلا من الإمارات

منتخب مصر
منتخب مصر

تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

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إقامة الدورة الودية بمشاركة منتخب مصر في القاهرة بدلا من الإمارات

وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

منتخب مصر الإمارات مصر والإمارات الاتحاد المصري القاهره
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