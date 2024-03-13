بشرى سارة لريال مدريد بشأن " ثنائي الصليبي "

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض لاعبو ريال مدريد اليوم الأربعاء، مرانا مكثفا بأقنعة نقص التأكسج، تحت إشراف المعد البدني أنطونيو بينتوس.

الأقنعة تتصدر مران ريال مدريد

وشارك في التدريبات إيدير ميليتاو الذي دخل المنعطف الأخير من رحلة تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي التي تعرض لها في 12 أغسطس/آب الماضي.

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ويعتقد النادي الملكي أن ميليتاو، والحارس تيبو كورتوا الذي تعرض لنفس الإصابة قبله بيومين، سيعودان في منتصف أبريل/نيسان المقبل.

بالنسبة إلى ألابا، الغائب منذ فترة طويلة، فمن المتوقع أن يتأخر بعض الوقت لأنه أصيب في منتصف ديسمبر/كانون أول.

وحضر بينتوس مجموعة من الاختبارات للاعبين لقياس مستواهم قبل المنعطف الأخير من الموسم الذي ينافس فيه الريال على لقب الدوري ودوري الأبطال.

ولأجل هذا استخدم بينتوس في الاختبارات أقنعة نقص التأكسج.

ويخوض ريال مدريد مواجهته المقبلة في الدوري يوم السبت المقبل أمام أوساسونا على ملعب الأخير، في آخر لقاء قبل التوقف الدولي.
 

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