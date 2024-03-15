دعم إضافي بمناسبة شهر رمضان 1445.. الموارد البشرية تُوضح التفاصيل، "المستفيدون من برنامج حساب المواطن يبحثون عن معرفة ما إذا كان سيتم تقديم مساعدة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وما هي المؤهلات اللازمة للحصول عليها، ومتى ستبدأ هذه المساعدة للمواطنين في عام 1445."

الوزارة توضح حقيقة المكرمة الملكية

"ذكرت الوزارة أنها أوفت بمسؤوليتها في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمساعدات، حيث تشير إلى أن الأفراد الذين حصلوا على المكرمة الملكية هذا العام هم من مسجلي الضمان الاجتماعي في الدورة 27، ولم تحدد الوزارة موعدًا محددًا لتقديم الإضافة، ولكنها أكدت عدم وجود متطلبات أو إجراءات تسجيل.

سيتم منح الإضافة لمستفيدي الضمان بشكل فوري، ورغم أن الوزارة لم تنفِ أو تؤكد الشائعات بخصوص عرض رمضان الذي قيل أنه سيتضمن حافزًا إضافيًا، إلا أنها تعرب عن الحاجة الماسة لأشكال مختلفة من المساعدة أو الزيادات نظرًا للقيود المالية المتزايدة، مما يستدعي مناقشة زيادة الرواتب في مقالنا."

الاستعلام عن دعم إضافي بمناسبة شهر رمضان 1445

على الرغم من عدم وجود أمر رسمي حاليًا بخصوص المكرمة الملكية، يمكنك معرفة المزيد عن طريق الاتصال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول، أدخل الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور.

لاختيار الأهلية، انقر فوق تحديد الأهلية.

سوف ترى المبلغ الإضافي إذا كنت مؤهلًا للحصول على الضمان.

متطلبات الحصول على الموافقة الملكية

لكي تكون مؤهلًا للمكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك، يجب استيفاء المتطلبات التالية:

يجب أن يكون طالب التسجيل مواطنًا سعوديًا.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريا.

أن تكون مدرجة في الضمان للمطورين.

قيمة المكرمة الملكية

"لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الموارد البشرية بشأن قيمة المكرمة الملكية خلال شهر رمضان لعام 1445. القيمة الحالية للدعم هي كما يلي:"

ويحصل التابع على 500 ريال سعودي بينما يحصل القائد على 1000 ريال.

كيفية معرفة ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على الضمان الاجتماعي

فيما يلي أهم الإجراءات التي تم وضعها في المملكة العربية السعودية لمعرفة ما إذا كان الشخص مؤهلًا للضمان الاجتماعي: