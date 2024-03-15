يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة امبولي وبولونيا في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق إمبولي أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي على ملعب كارلو كاستيلاني.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل فريق بولونيا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يحتل إمبولي المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة إمبولي أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.