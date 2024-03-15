ads

موعد مباراة امبولي وبولونيا في الدوري الايطالي

الفجر الرياضي
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة امبولي وبولونيا في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق إمبولي أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي على ملعب كارلو كاستيلاني.
وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

txt

أسماء مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم

txt

بعد أزمته مع السعودية.. الزمالك يحسم مصير عقوبة شيكابالا بسبب الدورة الرمضانية


ويحتل فريق بولونيا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يحتل إمبولي المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.
وتنقل أحداث مباراة إمبولي أمام نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

امبولي وبولونيا امبولي بولونيا الدورى الايطالى الكالتشيو
Elfagr.org

مواد متعلقة

سر تسمية أكبر شوارع نادي الزمالك بـ "الملك فاروق".. ما القصة

ميدو يكشف أسباب ابتعاد لاعبي الزمالك عن معسكر منتخب مصر
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة لجماهير الأحمر.. الأهلي يفاجئ طاهر محمد طاهر بقرار حاسم

عاجل: تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15مارس 2024 في البنوك

عاجل.. أسعار الدواجن تنخفض بشكل ملحوظ اليوم الجمعة في جميع الأسواق

اقترب من مزاملة حمدي فتحي.. الخطيب يتدخل لمنع نجم الأهلي من الرحيل

أول ظهور لروبرت داوني جونيور بعد الأوسكار

أرنولد شوارزنجر يشارك في بطولة فيلم لموسم الكريسماس

المعلم لـ "مصطفى شعبان" يتصدر ترند X بعد عرض الحلقة الرابعة

كلوب: كنت أرغب في خروج صلاح من المباراة لهذا السبب.. وأوجه اعتذاري للحكم