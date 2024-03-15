الصين: على أمريكا وقف عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن غزة وإنهاء التعاطف الزائف

قال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى التخلي عن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والكف عن أداء عروض سياسية بشأن القضايا الإنسانية في غزة.

وصرح وانج بذلك في مؤتمر صحفي دوري ردا على بيان صحفي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فيه إن شهر رمضان يأتي في وقت الصراع والألم للعديد من المجتمعات الإسلامية، من بينهم الإيجور في شينجيانج والروهينجا في بورما وبنجلاديش والفلسطينيين في غزة.

وذكر وانج أن شينجيانج تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتناغم بين المناطق المختلفة، مشددا على أن حقوق الإنسان للإيجور والمجموعات القومية الأخرى هناك محمية بالكامل.

وأوضح أن غزة، وليست شينجيانج، هي التي تعاني من الصراع، فالملايين من المسلمين في غزة هم الذين يعانون من الجوع والتهجير والقتل وليس في شينجيانج.

وحث وانج الولايات المتحدة على الكف عن العرقلة الأحادية لجهود مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "ما تحتاج الولايات المتحدة إليه ليس إصدار بيان زائف بشأن شهر رمضان بكلمات فارغة، ولكن اتخاذ تحركات ملموسة لإنقاذ حياة المسلمين في غزة".