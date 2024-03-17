مصر بالمرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في إنتاج الأسماك



قال رئس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات هاني المنشاوي إن مصر في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في إنتاج الأسماك بإنتاجية 2.2 مليون طن.

وأضاف رئيس الشعبة - خلال الاجتماع الدوري لشعبة الأسماك لعرض ملخص إنجازات الشعبة خلال 2023 وملف التصدير للاتحاد الأوروبي - أن مصر تحتل أيضا مراكز متقدمة عالميا في الاستزراع السمكي بإنتاجية 1.6 مليون طن سنويا، حيث يمثل انتاج المزارع السمكية نحو 80% من الإنتاج المحلي.

وأوضح أن مصر من الدول الرائدة ولها تجربة ناجحة في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي خاصة بمحافظة كفر الشيخ التي تستحوذ على 35% من انتاج المزارع.

وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية اهتمت كثيرا ببرامج التدريب والتأهيل والدعم الفني لشركات الأعضاء من خلال التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء; لتطبيق المبادئ والركائز الأساسية لإيجاد منظومة متكاملة لتصنيع الاسماك تطابق معايير واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير للاتحاد الأوروبي.

وتابع أنه تم تقديم برنامج تحليل الفجوات للمصانع من خلال زيارات لنحو 20 مصنعا للوقوف على احتياجات الصناعة، وتقديم برامج التدريب للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والانضمام للقائمة البيضاء وحصر التحديات التي تواجه القطاع، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بتصنيع الأسماك.

ولفت إلى أن برامج الغرفة شملت كافة القائمين على المنظومة من الأفراد والمصانع واماكن الصيد خاصة في بورسعيد والإسكندرية من خلال تعاون ناجح وبناء مع الشركة الوطنية والعديد من المصانع الكبرى التي لديها أماكن صيد جيدة.

وأشار إلى أن الغرفة قطعت شوطا كبيرا في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بملف تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي، وجاري مناقشة التحديات وسبل تطوير المصانع للوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي. وأوضح وجود اهتمام سعودي بجلب الخبراء المصريين للتعاون في مشروعات الاستزراع السمكي التي تشهدها المملكة ومنها في الرياض ومناطق مختلفة بالمملكة.

من جانبها..أشارت مسئولة ملف الأسماك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء مروة لطفي إلى آخر تطورات ملف تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي، موضحا أن إجراء التتبع يعد من الشروط الأساسية، كما تم الانتهاء من الخطوات التصحيحية وفي انتظار زيارة تدقيق خلال مايو المقبل.

وبدورها..استعرضت مقرر لجنة الأسماك بهيئة المواصفات والجودة المهندسة رضا محمد السيد، خطة ادراج مواصفات منتجات الأسماك في اللجنة الفنية واللجنة الخاصة بالأرثوالأفريقية بهيئة المواصفات والجودة وأعلنت افتتاح وحدة الأداء البيئي بالهيئة والمعنية بالاستفادة من مخلفات الأسماك، بجانب ترحيب الهيئة بأية طلبات لإدراج مواصفات جديدة.