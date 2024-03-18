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عاجل.. أول تحرك من الجيش الأردني بشأن التحركات الجوية مجهولة المصدر في سماء المملكة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الجيش الأردني، فجر الاثنين، أن طيرانه تحرّك استجابة لإنذار من أجهزة الرادار، وعادت لقواعدها بعد تأكدها من سلامة الأجواء وعدم وجود تهديد.

وجاء في بيان للجيش الأردني، نشره على موقعه الرسمي، أن ما سُمع من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة "يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار، رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وأضاف أن طائرات سلاح الجو "تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها".

وأهاب الجيش في ختام بيانه بالمواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".

وقبيل صدور بيان الجيش، تداولت حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع أصوات طيران حربي شمالي المملكة، فيما قالت وسائل إعلام سورية إنها غارات على أوكار لتجار مخدرات.
 

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