انفرد مونتيري بصدارة الدوري المكسيكي بعد فوز صعب خارج ملعبه على أطلس (2-1)، ضمن الجولة 12 من البطولة، فجر الإثنين.

مونتيري ينفرد بصدارة الدوري المكسيكي

تقدم مونتيري بهدفين سجلهما ماكسيمليانو ميزا، وخيسوس جاياردو في الدقيقتين (44، 57)، وقلص أطلس الفارق بهدف ألدو روتشا في الدقيقة (81).

وأكمل أطلس اللقاء ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه هوجو نيرفو في الدقائق الأخيرة.

ورفع مونتيري، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، كلوب أمريكا، صاحب المركز الثاني.

أما أطلس فقد واصل نزيف النقاط للجولة السابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز ال14.

تولوكا يسحق بوماس

وفي مباراة أخرى، فاز تولوكا على ضيفه بوماس أونام (3-0).

سجل الأهداف الثلاثة لأصحاب الأرض ألكسيس فيجا، وتياجو فولبي، وخوان دومينيجيز في الدقائق (14، 36، 77).

ورفع تولوكا، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بوماس أونام عند 16 نقطة في المركز ال11.

في المقابل، سقط باتشوكا أمام أتلتيكو سان لويس بنتيجة (1-2).

تقدم أتلتيكو سان لويس بهدفين سجلهما فرانك بولي، وبنجامين جالديمز في الدقيقتين (22، 71)، بينما سجل نيلسون ديوسا هدف باتشوكا الوحيد في الدقيقة (74).

وتجمد رصيد باتشوكا عند 22 نقطة في المركز الخامس، بعدما تكبد خسارته الثانية على التوالي.

ورفع أتلتيكو سان لويس رصيده إلى 13 نقطة في المركز ال13.

