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انتظام ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

انتظم  محمد عاطف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

بعد مباراة الأهلي..ثنائي الزمالك ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية
 

وتواجد الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بعد مشاركتهما، أمس الأحد في مباراة الأهلي ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣ .


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.


وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.


وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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