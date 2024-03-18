أفكار هدايا مميزة في عيد الأم بأقل من 200 جنيه

بدأ العد التنازلي لاحتفالات عيد الأم، حيث يقترب عيد الأم، وتنشغل الكثير من الفتيات بفكرة هدية هذا العام، ولكون كل أم مميزة في حياة ابنتها، تسعى الفتيات لاختيار كل شئ مميز وقيم لأمها.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مجموعة مميزة من الهدايا التي تناسب معظم الأمهات بمختلف الفئات العمرية، كونها تكون ذات أهمية لدى أي سيدة بشكل عام.

أفكار مبتكرة لهدايا عيد الأم

في عيد الأم، يمكنك اختيار هدايا مميزة لتعبر عن حبك وامتنانك لوالدتك. إليك بعض الأفكار لهدايا مميزة في هذه المناسبة:

1. باقة زهور: الزهور تعبر عن الجمال والحب، وتعتبر هدية تقليدية ومميزة في عيد الأم. اختر باقة من زهورها المفضلة لوالدتك وقدمها لها بحب.

2. تذكار شخصي: ابحث عن تذكار شخصي يحمل قيمة عاطفية لوالدتك. يمكنك تخصيص إطار صورة مع صورة لك ولوالدتك، أو صنع قلادة محفورة بأسماءكما.

3. سبا أو جلسة تدليك: قدم لوالدتك يومًا من الاسترخاء والعناية الذاتية بحجز جلسة تدليك أو زيارة للسبا. ستستمتع والدتك بتجربة مريحة ومنعشة.

4. كتاب مفضل أو دورة تعليمية: إذا كانت والدتك تهتم بالقراءة أو ترغب في تطوير مهاراتها، فقدم لها نسخة من كتابها المفضل أو اشترك لها في دورة تعليمية تهمها.

5. وجبة خاصة: قم بتحضير وجبة خاصة لوالدتك في المنزل أو احجز مكانًا في مطعم فاخر. يكون تناول الطعام سويًا فرصة رائعة للتواصل وقضاء وقت ممتع.

6. هدية مخصصة: قم بصنع هدية مخصصة وفريدة لوالدتك، مثل قميص مطبوع بصورة لكما، أو قطعة فنية يدوية صنعتها بنفسك.

تأكد من اختيار هدية تناسب اهتمامات وشخصية والدتك. الأهم هو أن تكون الهدية صادقة ومعبّرة عن حبك وتقديرك لها.

هدايا عيد الأم بميزانية لا تتجاوز 200 جنيه

يمكننا أن نقدم لكم مجموعة من الأفكار البسيطة لشراء هدايا عيد الأم في حدود ٢٠٠ جنيه، وهي تكلفة تناسب غالبية الفئات من أطفال وطلاب وحتى الكبار.

-طرحة عادية من 50 إلى 75 جنيها أو سواريه للمناسبات الخاصة سعرها من 100 إلى 150 جنيها.

-عقد أو حلي فرعونية من خان الخليلي سعرها 100 إلى 150 جنيهًا.

-مصحف بمسند يناسب الصلاة سعره ما بين 150 إلى 180 جنيهًا.

-علبة شوكولاتة من النوع المفضلة لها.

-باقة من أجمل الزهور.

-بوكيه من الزهور مع علبة شوكولاتة.

-إطار بسيط لصورة تجمع الأم مع أفراد أسرتها.

-مج بتصميم جديد يلفت الانتباه.

-مجموعة من الشموع المعطرة.

-ميدالية مفاتيح بتصميم محبب.