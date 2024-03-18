النصر السعودي يزاحم الهلال على التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن النصر السعودي يسعي جاهدًا للحصول على خدمات البلجيكي كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صراع سعودي لضم دي بروين

ووفقًا للتقارير السعودية، فأن 4 أندية سعودية تريد التعاقد مع دي بروين خلال الميركاتو الصيفي، حيث يريد كل من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي حسم صفقة اللاعب البلجيكي من مان سيتي.

وأشارت التقارير، إلى أن النصر هو النادي الذي يسعي بقوة لنيل صفقة دي بروين، حيث يُعاني الفريق بقوة على مستوي خط الوسط، خاصة بعد رحيل فوفونا وعدم تعويضه بلاعب مميز.

وينتهي عقد دي بروين رفقة السيتيزنز في صيف 2025، ما قد يدفع النادي الإنلجيزي لبيع عقده في الصيف المقبل عوضا عن رحيله مجانا بعدها بعام.

ولا يتوقع أن يتخلى مانشستر سيتي عن دي بروين بسهولة، حيث أكدت شبكة «سكاي سبورتس» بأن السيتي قد يطلب 70 مليون يورو وأكثر للتخلي عن نجمه.

