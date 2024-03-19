كحك العيد بالملبن: لمسة مميزة تضيفها إلى احتفالاتك، تعتبر حلوى كحك العيد من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر المبارك ومن بين تلك الأطعمة التي يبحث عنها الكثيرون في هذه المناسبة السعيدة، يبرز كحك العيد بالملبن كخيار لذيذ ومميز يضفي طابعًا فاخرًا على السفرة العيدية.

تحضير كحك العيد بالملبن: الطريقة السهلة واللذيذة

تتميز وصفة كحك العيد بالملبن بقوامها الهش وطعمها الفريد الذي يمتزج بين حلاوة السكر ونكهة الملبن، إليك الطريقة السهلة والمباشرة لتحضير كحك العيد بالملبن:

المكونات:

- 3 كؤوس دقيق

- 1 كوب ملبن (زبادي)

- 1 كوب سكر

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 1 ملعقة صغيرة خميرة

- 1 ملعقة كبيرة زبدة طرية

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر

- ملعقة كبيرة من القرفة (اختياري)

- لوز مقشر للتزيين (اختياري)

الطريقة:

1. خلط المكونات:

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والخميرة جيدًا حتى يتجانسوا.

- أضيفي الملبن وزبدة الطرية وماء الزهر، واخلطي المكونات برفق حتى تتكون عجينة طرية.

2. تشكيل وخبز الكحك:

- قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم اضغطي قليلًا على كل كرة لتسطحها قليلًا.

- إذا كنتِ ترغبين في إضافة اللوز كتزيين، قومي بوضع حبة لوز في وسط كل كرة.

- أدخلي الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية واتركي الكحك يخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

3. التزيين:

- بمجرد أن يبرد الكحك تمامًا، قومي بتزيينه بالسكر الناعم أو بالقرفة حسب الرغبة.

4. التخزين:

- بعد تمام التبريد، قومي بتخزين كحك العيد بالملبن في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على نكهته وقوامه.

استمتع بمذاق العيد مع كحك العيد بالملبن

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنك الاستمتاع بتحضير كحك العيد بالملبن في منزلك ومشاركته مع أحبائك في احتفالات عيد الفطر المبارك استمتع بطعم الفخامة واللذة مع هذه الحلوى الشهية التي تضيف لمسة من البهجة إلى مناسبتك السعيدة.