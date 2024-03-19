أنواع بسكويت العيد وطرق تحضيرها المتنوعة، تعتبر حلوى البسكويت من الأطعمة الرمزية التي تُضاف إلى مائدة العيد في العديد من الثقافات حول العالم، وتختلف أشكالها ونكهاتها وتقنيات تحضيرها بين البلدان والمجتمعات. إليكم نظرة على أنواع بسكويت العيد وطرق تحضيرها المختلفة:

1. الغريبة المغربية:

تُعتبر الغريبة من أشهر أنواع البسكويت في المغرب، وهي عبارة عن كرات صغيرة من العجين المعسل المحشوة بالفستق أو اللوز، وتُخبز حتى تتحمر. يُمكن تزيينها بالسكر البودرة أو رشها بالقرفة.

2. الكعك السوري:

يتميز الكعك السوري بقوامه الهش وطعمه اللذيذ، ويتم تحضيره بخلط الطحين مع الزبدة والسكر والماء والبيكنج باودر، ثم يُشكل العجين ويُقطع بأشكال مختلفة قبل أن يُخبز في الفرن.

3. بسكويت القمح السعودي:

يُعتبر بسكويت القمح من الحلويات التقليدية في المملكة العربية السعودية، ويتميز بنكهة الزيت والماء الوردية، ويُزين بالزعفران والسمسم والفستق.

4. الشوربة التونسية:

تعتبر الشوربة من الحلويات التقليدية في تونس، وتتميز بقوامها الهش ونكهتها الفريدة. يتم تحضيرها بخلط الطحين مع الزبدة والسكر والماء والملح وقشر الحامض، ثم يُقطع العجين إلى أشرطة قبل خبزها في الفرن.

5. البسكويت بالشوكولاتة:

تعتبر حلوى البسكويت بالشوكولاتة من الأنواع الشهيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يُضاف الكاكاو المحلاة إلى العجين ويُقطع البسكويت إلى أشكال مختلفة قبل خبزه في الفرن.

طرق التحضير:

تختلف طرق تحضير بسكويت العيد حسب النوع والوصفة المفضلة، إلا أن الخطوات الأساسية تتضمن مزج المكونات، وعجن العجينة، وتشكيلها إلى أشكال مختلفة، ثم خبزها في الفرن حتى تتحمر. يمكن تزيين البسكويت بالسكر البودرة أو الشوكولاتة أو الفستق حسب الرغبة.

في الختام، يُعتبر بسكويت العيد لحلوى تجمع بين الطعم الشهي والجمالية في التقديم، وهو جزء لا يتجزأ من احتفالات العيد وتبادل الفرح والسعادة بين الأهل والأصدقاء.